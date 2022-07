Stash svela il sesso del figlio. La famiglia del cantante e leader dei The Kolors si allargherà presto e un altro bimbo (o bimba) andrà a fare compagnia alla primogenita Grace. In pieno stile vip, l’annuncio è arrivato sulla pagina Instagram dell’artista, con una foto in cui posa insieme alla compagna, la giornalista, showgirl ed ex Miss Abruzzo Giulia Belmonte.

Anche la nuova gravidanza era stata annunciata sui social: “E poi arrivi tu… a moltiplicare tutto ciò che provo e che vivo. A ingrandire gli spazi dell’anima. A creare nuove melodie. Già ti sentiamo… e non vediamo l’ora di abbracciarti! Grazie per questo altro miracolo!”, aveva scritto Stash.





Stash svela il sesso del secondo figlio in arrivo: “Non vediamo l’ora”

Appena un anno e mezzo fa, in occasione della nascita della piccola Greta, papà Stash scriveva emozionato: “È appena nata Grace e io sembro un cretino che fa avanti e indietro per i corridoi dell’ospedale per la gioia ed euforia che sto provando ora… Non ci sono parole per raccontare la felicità che stiamo vivendo in questo momento. Giulia è stata fortissima ed è andato tutto alla grande!!! Brava mami, sei immensa!”.

Ora è tempo di un’altra notizia. Stash svela il sesso del figlio che arriverà tra poco.La coppia è pronta ad accogliere un’altra bambina: “Ciao piccola bebè, la mamma, il tuo papà e la tua sorellina Grace ti aspettano! – ha scritto a corredo della foto di coppia insieme alla fidanzata – Qui sono già tutti innamorati di te, papà ti canta ogni giorno tante canzoni e la tua sorellina dà sempre tanti bacini sul pancione, chissà se riesci a sentirli.. lei è impaziente di conoscerti e non vede l’ora di giocare con te”.

Stash svela il sesso del figlio ed è una pioggia di commenti sul post condiviso dalla fidanzata Giulia. Il cantante e giudice del Serale di Amici insieme a Stefano De Martino ed Emanuele Filiberto, ha commentato “Le mie femmine pt. 2”, aggiungendo due emoticon: un cuore e una risata. Poi sulle sue Instagram story ha ricondiviso la foto con la frase: “Un’altra femmina nella mia vita e io non vedo l’ora di abbracciarla! Sono felice”.

“Ho avuto un incidente”. Stash, l’annuncio del cantante spaventa i fan