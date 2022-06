Stash, incidente stradale per il cantante dei The Kolors. Ad annunciare la disavventura è stato proprio il giudice di Amici, che ha anche postato una foto riguardante il sinistro. Ha immediatamente voluto avvisare i suoi follower, anche perché è previsto un suo concerto nel comune di Venafro. Concerto che ovviamente è stato costretto ad avere qualche ripercussione, a causa di questo imprevisto. E subito l’artista ha specificato anche quali siano le sue condizioni di salute e quelle della band nel complesso.

Stash, incidente stradale improvviso per il cantante. Invece poco più di un mese fa era arrivato un annuncio da parte dell’ex concorrente di Amici, Crytical: “Ieri sera ho avuto l’onore di aprire il concerto dei The Kolors a Monreale. È stata una delle esperienze più belle della mia vita e sarò infinitamente grato a Stash per l’opportunità che mi sta dando. Vedervi così da vicino e sentire il vostro calore è stata un’emozione indescrivibile. Vedere un ragazzo così felice di cantare davanti a tanta gente mi fa provare una gioia immensa!”.





Stash, incidente stradale per i The Kolors

Stash, incidente stradale per lui e per i The Kolors, che si stavano dirigendo al concerto in programma nella serata di giovedì 16 giugno a Venafro. Dall’immagine pubblicata online dall’artista è stato possibile osservare che il vetro del finestrino della vettura del complesso musicale è andato distrutto. E a provocare il sinistro, stando al racconto sempre di Stash, è stato un conducente di un camion, che ha commesso un gravissimo errore che avrebbe potuto causare delle conseguenze drammatiche.

Queste le parole di Stash e quindi dei The Kolors: “Saremo un po’ in ritardo per il concerto di stasera. Abbiamo fatto incidente con un camion che andava contromano. Fortunatamente nessuno di noi si è fatto male. A dopo!”. Quindi, non ci sono state conseguenze gravi nel sinistro, che poteva diventare ancora più pericoloso. Quindi, la band risponderà presente al concerto e farà felici i fan, che li stanno aspettando a braccia aperte. Porteranno unicamente dei minuti di ritardo sulla tabella di marcia iniziale.

I The Kolors si sono formati a Napoli nel 2010 e oltre a Stash, ci sono Alex Fiordispino alla batteria e alle percussioni e Daniele Mona al sintetizzatore e alle percussioni. La notorietà è arrivata grazie alla quattordicesima edizione di Amici di Maria De Filippi, quando hanno vinto il programma. Ora fortunatamente questo incidente che non ha provocato feriti.

