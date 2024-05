“Si sono sposati alle Maldive”. I due vip lo annunciano così, fan impazziti. Tra l’altro questo non è neanche il primo, di matrimonio, tra i due volti noti della tv italiana. In tanti la reputano una delle coppie più belle d’Italia e con questo scatto, di un matrimonio da favola, tra il sole e la spiaggia, hanno fatto impazzire di invidia non pochi. Al cospetto della coppia e del loro amore c’erano anche i due figli dei bellissimi vip: Nina Speranza e il piccolo Noé Roberto.

Si è trattato questa volta, di un rito quantomeno diverso dal primo: un matrimonio più intimo ma con la stessa finalità, ovvero giurarsi di nuovo amore eterno. I due, come dicevamo, avevano fatto le cose per bene, sposandosi già in rispetto della legge, nel 2021. La prima volta lo avevano fatto in Italia, circondati dall’affetti dei loro cari e degli amici di sempre. Ma stavolta è stato diverso, con delle nozze di fronte al mare delle Maldive.





“Si sono sposati alle Maldive”. I due vip lo annunciano così

Parliamo chiaramente di Luca Argentero e Cristina Marino. I due sono più uniti che mai e non perdono quasi mai occasione per condividere il loro amore folle sui social. E a fare da testimoni, questa volta, c’erano i loro figli: un gesto che la dice lunga sul loro amore. È stata la donna a postare queste immagini meravigliose sui social. Non sappiamo quanto è successo tutto questo, forse diverso tempo fa, forse di recente.

L’unica cosa che sappiamo è che Luca Argentero e Cristina Marino si sono risposati di nuovo alle Maldive. Così, tra una foto in costume e un drink in spiaggia, la donna posta su Instagram questo scatto e scrive: “E poi vi racconterò anche questo forse… Nel mentre abbiamo raccolto infiniti ricordi. E ho il cuore pieno di amore e gratitudine”.

Per quanto riguarda Luca Argentero niente foto del matrimonio, ma solo della sua famiglia in vacanza. Così, dopo quasi 10 anni di amore, la loro passione, quella tra Luca Argentero e Cristina Marino è sempre più forte, probabilmente alimentata dall’affetto dei loro meravigliosi bambini. Non ci resta che scoprire se magari, in un futuro prossimo, la donna deciderà di raccontare cosa è successo alle Maldive.

