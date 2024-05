Un fiocco celeste in arrivo a Uomini e Donne: l’ex tronista ha da poco annunciato che diventerà papà per la prima volta di un maschietto. Tronista ma prima corteggiatore, perché il dentista napoletano approdò negli studi del dating show di Canale 5 in veste di corteggiatore sia di Rosa Perrotta che di Desirèe Popper, per poi concentrarsi alla fine solo sulla bellissima brasiliana allora 35enne, che per la cronaca ora è nel cast di Mare fuori.

Alla fine del suo percorso nel programma di Maria De Filippi Desirèe Popper non arrivò a una scelta e al futuro papà fu offerta la possibilità di salire a sua volta sul trono. Uscì dallo studio di Maria De Filippi con Vittoria Deganello, altra grande protagonista della trasmissione del primo pomeriggio di Canale 5: i due si lasceranno dopo 9 mesi di relazione. Da quel momento in poi l’ex tronista è finito più volte sulle pagine del gossip.

UeD, fiocco celeste in arrivo per l’ex tronista

Successivamente infatti Mattia Marciano avrebbe avuto flirt con Carolina Stramare (miss Italia 2019) che sembra essere finito intorno agli inizi del 2020. Due anni più tardi l’indiscrezione, mai confermata, di un suo flirt con l’ex tronista Giulia Latini e quello con Viktorija Mihajlović, la figlia di Sinisa ed ex naufraga dell’Isola dei Famosi ma poi è arrivato l’amore vero con Camilla Fardella.

Tra Mattia Marciano e la compagna, personal trainer di Napoli, è stato subito un colpo di fulmine per entrambi che si è subito concretizzato in una storia seria. Dopo pochi mesi dal primo incontro sono avvenute le presentazioni in famiglia e poco fa l’annuncio del primo figlio insieme.

I futuri genitori hanno condiviso la foto di una torta con una scritta celeste: “Baby boy coming 2024” (“maschietto in arrivo“), la frase scritta sul dolce, con accanto le immagini dell’ecografia. “Sei stato sognato, desiderato e amato dal primo istante, mamma e papà non vedono l’ora di donarti tutto l’amore del mondo”, la didascalia del post condiviso.