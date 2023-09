Splendida notizia per il volto di Canale 5, che ha trovato la felicità col nuovo fidanzato. Si era lasciata con il suo ex, col quale era stato protagonista in una nota trasmissione tv, solamente 4 mesi fa. Era maggio quando avevano fatto sapere di non andare ormai più d’accordo e che l’unica soluzione fosse quella di separarsi. Lei è andata avanti e adesso ha voluto anche ufficializzare chi sia il suo partner, conosciuto da diversi personaggi famosi.

Questo volto di Canale 5 ha un nuovo fidanzato e si è messa alle spalle la brutta esperienza, vissuta nei mesi scorsi. Parliamo di un’ex concorrente di Temptation Island, la quale ha avuto alti e bassi con l’ex partner prima di giungere alla conclusione della relazione. Nel programma Mediaset riuscirono ad appianare le difficoltà e ad uscire assieme, ma dopo un altro anno di storia le incompatibilità sono aumentate e poi a maggio c’era stato il definitivo addio.

Il volto di Canale 5 ha un nuovo fidanzato: “Ecco l’amore mio”

Vi sveliamo subito chi è questo volto di Canale 5 innamorato, che ha presentato ufficialmente il nuovo fidanzato. Parliamo dell’ex Temptation Island 2021, Floriana Angelica, ex dolce metà di Federico Rasa. Adesso la giovane è tornata sui social e ha pubblicato una bellissima foto, mentre è intenta a scambiarsi un bacio romantico con la nuova fiamma. Poche, ma significative le parole utilizzate da lei su Instagram: “Amore mio” con tanto di cuore rosso incorporato.

Colui che ha fatto perdere la testa a Floriana Angelica si chiama Danilo Martines e lavora come vocalist. Ha diverse foto che lo ritraggono con alcuni vip, ma soprattutto è amico con la supermodella e showgirl Nina Moric. Di quest’ultima lui ha parlato così sui social: “Una donna forte ma allo stesso tempo fragile… Una dolcezza infinita… Una mente creativa… Ti voglio bene”. E ora anche lui ha postato l’immagine di coppia con Floriana.

Floriana Angelica ha 23 anni ed è originaria di Palermo. Per quanto riguarda il suo lavoro, si sapeva che fosse impiegata in un bar. A Temptation Island disse: “Io ho dato tanto amore, lui lo sa. Un’altra come me non la troverà più. Per una volta voglio pensare a me stessa”.