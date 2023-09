La coppia si è formata anni fa nel programma “Uomini e Donne”, ma la frequentazione era iniziata fuori dagli studi, sta affrontando un periodo non sereno. È stata lei a pubblicare delle storie su Instagram. Storie che nei suoi follower hanno fatto nascere forti dubbi su quanto stesse accadendo con il marito sposato nel 2017. Su Instagram un paio di storie che, come detto, hanno allarmato i suoi fan e che sembrano confermare la rottura dal marito.

Prima quello registrato in macchina, insieme ai suoi due cagnolini Giulio e Toy, definiti ”La mia unica famiglia” e la frase impressa sul filmato: ”Sono tornata a casa”. Poi quella emblematica, con le valigie immortalate all’ingresso di una casa e la frase che ha confermato la crisi: “Riparto da qui con le ossa rotte e il cuore a pezzi”.

Elga Enardu e Diego Daddi si sono lasciati

“Prometto a me stessa, alla mia famiglia che mi ama smisuratamente, e a tutti voi di non mollare mai, in voi e nella mia forza troverò il coraggio di non lasciarmi andare nemmeno un secondo allo sconforto e alla malinconia. Perché davanti al dolore si può scegliere di lasciarsi andare (comodo) o di reagire (forza)”, ha detto Elga Enardu nel video pubblicato su Instagram. L’ex volto di Uomini e Donne e sorella di Serena Enardu ha peoccupato i suoi fan e tramite alcune storie ha confermato l’addio al marito Diego Daddi.

Elga Enardu non lo menziona, ma è evidente che tra i due ci sia una forte criti in corso. Elga Enardu e Diego Daddi sono diventati noti nell’edizione 2007/2008 di Uomini e Donne. Lei aveva scelto Marcelo Fuentes, che le rifilò un no, e lui era corteggiatore di Claudia Piumetto e dopo l’esperienza a UeD hanno iniziato a frequentarsi e nell’ottobre 2017 sono diventati marito e moglie. In queste ore anche Serena Enardu, sorella di Elga, ha condiviso un video in cui ribadisce la forza e il coraggio della sorella.

Ma cosa è successo tra Elga Enardu e Diego Daddi? Alcuni utenti social hanno ipotizzato un tradimento perché solo poche ore prima i due avevano pubblicato un selfie di coppia in cui sorridevano. Altri, invece, hanno tirato in ballo la questione figli. “Non avere bambini è stata una scelta”, aveva dichiarato qualche tempo Elga, anche se in precedenza aveva parlato della voglia di diventare madre.