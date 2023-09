Fiori d’arancio per l’amatissimo attore. Dopo essere stato ospite nel salotto televisivo di Silvia Toffanin, il bellissimo attore della serie tv di successo trasmessa su Canale 5 nel daytime pomeridiano ha finalmente proferito il fastidico ‘si’. Un giorno importante per la coppia che condivide con i fan i momenti più belli della cerimonia. Dopo i festeggiamenti, è stato l’attore in persona a condividere un post sui social dove ha ringrazito quanti hanno sempre sostenuto questo suo grande amore.

Murat Ünalmış e Nutiye Akar sposi. Ebbene si, forse molti avevano già capito a chi ci si stava riferendo. Per l’attore di Terra Amara arrivano le seconde nozze con l’ex giocatrice di basket di origini bulgare. Sempre molto riservato sulla propria vita personale, Murat decide di tornare a promettere amore eterno, dopo la separazione dall’ex moglie, sposata nel 2011, Birce Akalay, conosciuta sul set di Yer Gök Aşk.

Murat Ünalmış e Nutiye Akar sposi. Splendidi e radiosi nel giorno più bello

La coppia non ha potuto che condividere i momenti più belli per poi ringraziare tutti i presenti, anche quelli che si sono uniti ai festeggiamenti virtualmente. E la confessione è stata data proprio durante l’ospitata nel salotto di Verissimo. Davanti alle telecamere del programma l’attore turco ha confessato di amare Murat un’ex giocatrice di basket. Nessuno però sapeva che i due sarebbero diventati presto marito e moglie.

E la scelta dei testimoni è caduta sui rispettivi manager, sempre presenti al loro fianco e pronti a supportali in ogni occasione, persino durante le nozze. Stiamo parlando di Abdullah Bulut e i loro amici intimi Zafer Dülger e Suat Keskin. Una cerimonia, dunque, che non poteva che essere festeggiata al cospetto di amici intimi e affetti più cari. Il risultato? Indimenticabile.

Dunque nel cuore dell’attore l’amore per la moglie insieme a quella per la recitazione. Per chi non lo sapesse il debutto di Murat è avvenuto nel lontano 2003, quando ha preso parte alla serie televisiva Sınırlı Aşk, trasmessa su Show TV. Dopo un anno, è arrivato nel cast del film Celal Oğlan per poi prendere la decisione di proseguire nel mondo della televisione.