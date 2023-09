Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, la rivelazione. La coppia si è conosciuta davanti alle telecamere del Grande Fratello Vip. Dopo continui alti e bassi, una volta fuori dalla casa più spiata d’Italia, i due hanno proseguito la relazione fino ad oggi. Solo pochi mesi fa, i due hanno anche affrontato una momento delicato di crisi superandolo, almeno così pare, a testa alta. E nelle ultime ore la rivelazione non può che fare tornare i fan a tirare un sospiro di sollievo. Altro che allontanamento tra di loro: la coppia ha dichiarato di avere le idee molto chiare per il futuro.

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro si sposano? L’ex gieffina, come ormai è noto, ha cominciato una nuova esperienza televisiva davanti alle telecamere del Gran Hermano Vip. Ed è proprio agli inquilini della casa che Oriana si sarebbe lasciata andare ad alcune confidenze che hanno fatto decisamente gioire i fan. Ma procediamo con ordine e scopriamo cosa ha detto.

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro si sposano? La rivelazione davanti a tutti

Tirate in ballo non solo le nozze tra i due, ma anche l’argomento ‘bebè’. Infatti Oriana Marzoli ha confessato di essersi sottoposta al test di gravidanza: “Non è che avessi un vero ritardo, però mi sentivo molto strana. In quel momento non avevo le mie cose, ero tanto strana e avevo molta nausea, voglia di vomitare. E dicevo ‘mamma mia oddio che cosa mi succede’”, ha raccontato l’ex gieffina con toni spontanei e colloquiali.

“Mia madre mi ha detto ‘non sarai mica incinta?’. Così ho fatto anche il test di gravidanza e poi anche l’esame del sangue nel caso il test avesse sbagliato. E devo confessarvi che non ho visto il mio fidanzato così spaventato dalla situazione”. Insomma, Daniele Dal Moro davanti a questa probabilità non avrebbe manifestato particolare preoccupazione. Ma la rivelazione di Oriana non si ferma a questo. L’ex gieffina ha aggiunto a proposito del fidanzato: “Poi per questa cosa che sono entrata in questo programma lui l’ha presa molto male. Mi ha detto ‘quando esci ci lasciamo o ci sposiamo’. Poi mi ha detto ‘io ti sposo’“.

“Questa cosa non me l’aveva mai detta prima. Mi ha anche detto di andare a vivere con lui. E cosa farò io? Andrò e lo farò anche di corsa. Prendo il mio Cocco e vado. Mi piace tanto Verona è una città splendida. Mi sento così a mio agio in quella città”. I due, dunque, continuano a progettare un futuro insieme. “E poi i genitori di lui sono troppo carini. Con loro mi trovo benissimo. Solo un’altra volta nella mia vita ho avuto un rapporto così bello con i genitori di un mio fidanzato. Però ero piccola e avevo solo 17 anni. Lui era proprio il mio primo fidanzato. Comunque spero che mi facciano una sorpresa e che portino qui il mio ragazzo”.