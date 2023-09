La confessione del cantante di Amici di Maria De Filippi: “Sono gay e sto con lui”. Qualcuno, anche se non tutti, soprattutto i giovanissimi, ricorderanno l’edizione di 16 anni fa, quella in cui nel “quasi famoso” cast di Maria c’era anche lui, Manuel Aspidi. Il giovane divenne celebre anche con un brano, “Soli e Metà” e solo un paio di anni fa, ha fatto coming out nel programma Ogni Mattina. Ma non è finita, perché solo adesso Manuel Aspidi ha fatto un’altra confessione che ha fatto impazzire di gioia i suoi fan.

Il giovane ha quindi raccontato: “Chi mi segue sa che sui social pubblico momenti della mia vita quotidiana, anche con il mio compagno. Qualche giorno fa ho pubblicato una foto con il mio fidanzato. Ero al matrimonio di Karima, collega e amica con la quale ho avuto il piacere di partecipare ad Amici. – ha continuato il cantante – Si è sposata ed ha pensato di fare una cosa diversa per il suo matrimonio. Il lancio del bouquet ha pensato di farlo con gli uomini. Ha chiamato tutti i non sposati e il mazzolino è toccato a me. Così ho pubblicato questa foto con il bouquet insieme al mio fidanzato”.





La confessione del cantante di Amici: “Sono gay e sto con lui”

E ancora Manuel Aspidi: “Ho ricevuto messaggi bellissimi, però poi ci sono stati i commenti di persone che hanno scritto cose davvero poco carine. Uno scrive ‘buon parto e figli maschi’. Poi un altro scrive ‘la donna dov’è?’. Poi c’è anche ‘che bella l’Italia con tutte queste anomalie’. E ancora ‘dovete crepare il prima possibile’, ‘fate piangere o ridere’. Questa è solo una piccola parte di questo tipo di messaggi, ma ce ne sono tanti altri”.

Poi Manuel Aspidi dice: “Anche se sono la minoranza, ma queste persone ci sono ed esistono. Non sono scioccato da queste cattiverie, però a differenza da me ci sono ragazzi che hanno difficoltà ad uscir fuori e vivere liberamente chi sono. Quindi per loro leggere queste cose non fa bene. Poi al tg sentiamo di bullismo, di ragazzi che si tolgono la vita perché non riuscivano ad essere se stessi liberamente”.

“Amore: il più potente antidoto contro l'odio e il rifiuto dell'altro. Ciò nonostante, purtroppo, si è dimostrato quasi sempre inefficace nel caso di pazienti cronici affetti da omofobia, razzismo, sessismo e altre malattie del genere.”

Giornata mondiale contro #omobitransfobia pic.twitter.com/dKwZ48nX8R — Manuel Aspidi (@Manuel_Aspidi) May 17, 2023

E conclude Manuel Aspidi: “Perché invece di predicare l’odio non insegniamo il rispetto per gli altri?”. Per chi non lo sapesse, lo scorso mercoledì Manuel e il suo compagno sono stati al matrimonio della collega e amica Karima Ammar e proprio durante il lancio del bouquet è stato proprio il cantante a prendere il mazzolino. Il giovane però sui social è stato pesantemente attaccato per questo gesto con frasi omofone e davvero tristi.

