Belen Rodriguez, allarme tra i fan. La splendida mamma di Santiago e Luna Marì non lo nasconde: per lei i mesi trascorsi non sono stati molto facili da affrontare. Crisi e allontanamento da Stefano De Martino che sembra essere definitivo, il clamore mediatico, i pettegolezzi sul tradimento, e persino un nuovo amore nella sua vita. Tutto questo per Belen probabilmente è stato ‘troppo’. E da cosa di percepisce? Lo stress è visibile sulla sua stessa pelle ed è per questo che i fan non potevano che allarmarsi: il cambiamento fisico è sotto gli occhi di tutti.

Belen Rodriguez troppo magra, scatta l’allarme tra i fan. La modella e conduttrice argentina è sempre stata e continua a essere una splendida donna, ma in questi ultimi mesi anche la sua bellezza sembra essere sfiorita. Il cambiamento fisico è sotto gli occhi di tutti ed è lei stessa a confermare quanti chili abbia perso da quando è scoppiata la bomba mediatica sulla sua vita privata a e sentimentale.

Leggi anche: “Svolta, ecco dove se ne va”. Belen Rodriguez, la notizia più clamorosa è uscita in queste ore





Belen Rodriguez troppo magra, scatta l’allarme tra i fan: “Sei dimagrita tantissimo”

Crisi dopo crisi, pettegolezzi e ancora pettegolezzi: forse tutto questo per Belen comincia a essere veramente troppo. E nella speranza che Elio Lorenzoni riesca a risollevarle il morale, i fan non possono che rivolgersi alla modella sottolineando che così non va: “Sei dimagrita tantissimo!”, afferma qualcuno alla luce delle nuove foto che Belen ha condiviso sul suo profilo social. E la Rodriguez, avvertendo la preoccupazione dei fan, non ha di certo evitato di rassicurare tutti.

Questa la risposta di Belen Rodrigueza davanti all’osservazione del fan: “Si purtroppo gli ultimi messi sono stati davvero complicati – ha detto Belen – Ho perso 7 chili, ora sto mangiando come una pazza”, la modella ha dunque confermato che si, i chili sono andati via, come probabilmente l’appetito. Ma le questioni di cuore non possono provocare turbolenze che mettono a repentaglio la salute psico-fisica, motivo per cui è sempre bene a un certo punto riprendere la strada verso il proprio benessere.

Una promessa, dunque, quella di Belen che ha voluto rassicurare i fan di essersi resa conto dei tanti chili persi, portando avanti però la volontà di riprenderli quanto prima e tornare nella sua consueta ottima forma fisica. Per il cuore si sa, ci penserà il suo Elio a fare tornare la luce e fare risplendere le sue giornate. E le foto dalla fuga romantica con il nuovo compagno sono la prova evidentente che tutto questo sta già accadendo.