Dalla nuova storia con Elio Lorenzoni alla presunta lite con la sorella Cecilia fino al futuro in tv: si continua a parlare di Belen Rodriguez e da ogni punto di vista. Ora che settembre è iniziato e con lui sono ripresi quasi tutti i programmi, poi, l’argomento lavoro va per la maggiore. È arcinoto ormai che l’argentina non sarà più a Mediaset. Qualche mese fa, dopo anni, ha infatti salutato l’azienda con un lungo post di ringraziamenti, mettendo anche a tacere coloro che parlavano di tensioni e ‘cacciata’.-

“Ringrazio infinitamente Mediaset per tutti i meravigliosi momenti lavorativi passati assieme, anni in cui non ho mai smesso di imparare. Ringrazio il Presidente per avermi scelta e confermata in tutti questi anni, e per le parole che ha sempre pronunciato per me – aveva scritto Belen Rodriguez – Un grazie particolare a Maria De Filippi, per tutti i consigli e per l’opportunità di esprimere me stessa”.

Belen Rodriguez, il futuro dopo l’addio a Mediaset

“Infine grazie a Davide Parenti per avermi accolta nella sua grande famiglia e per avermi fatta commuovere e divertire come non mai. Quello di oggi per me non è un addio ma, spero, solo un grande arrivederci! Belen”. Da qui in poi sono partite decine e decine di voci sui prossimi impegni sul piccolo schermo.

Prima le indiscrezioni sul passaggio a Discovery, poi quelle verso Sky ma entrambe sono poi state smentite. Arriviamo a qualche giorno fa, quando Belen Rodriguez si è immortalata felice verso “l’appuntamento più importante della sua vita”. “Si torna al lavoro“, aveva scritto.

E gli ambienti sembravano quelli della redazione di Freeda. Sarà qui il nuovo progetto che vede protagonista la ex conduttrice de Le Iene e di Tu sì que vales? Forse no, perché qualche ora fa è arrivata un’altra bomba. Da Amedeo Venza, stavolta. Che sul suo profilo Instagram parla di “trasloco alla Rai”. A quanto dice, Belen Rodriguez sarebbe in trattativa per apparire come ospite o protagonista di alcuni programmi Rai. Sarà davvero così? Se sì certamente è una svolta vera per l’argentina, un passaggio storico visto che è praticamente cresciuta sulla rete concorrente.