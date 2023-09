Belen Rodriguez e Cecilia Rodriguez, il gossip impazzisce. Al centro del pettegolezzo non solo la vita sentimentale della modella e conduttrice argentina ma anche quella che riguarderebbe i rapporti familiari, in particolar modo tra sorelle. I fan hanno cominciato a nutrire sempre più sospetti alla luce del silenzio tra le due: nessun post, nessuna dedica, neanche in occasione della sfilata si Cecilia sul red carpet di Venezia. Uno strano silenzio che per molti appare loquace e che solleva il quesito: cosa sta succedendo in famiglia dopo la rottura da Stefano De Martino?

Tensioni tra Belen Rodriguez e la sorella Cecilia, fuori un’altra ipotesi. Sorelle non solo di sangue, le due argentine si sono sempre mostrate uniti e complici anche e soprattutto in momenti di vita molto delicati, come quello che sta vivendo la mamma di Santiago. La rottura da Stefano De Martino, pettegolezzi su presunti tradimenti, silenzi e malinconie. I fan continuano a non capirci molto a riguardo. E più il tempo va avanti, più i dettagli aumentano.

Le due sorelle si troverebbero a vivere un momento di allontanamento o così pare. Nessun post di dedica da parte di Belen sulla presenza di Cecilia davanti ai flash dei giornalisti corsi a Venezia in occasione dell’ottantesimo del festival del Cinema. Silenzio che sembra dunque prolungarsi troppo e che lascerebbe sorgere alcuni dubbi sulla situazione in atto. Ovviamente tra le indiscrezioni del momento spuntano anche i motivi che avrebbero scosso le acque tra sorelle.

Non solo la segnalazione giunta a Deianira Marzano, ma anche un ulteriore riferimento alle asperità tra sorelle sollevata dal giornalista Ivan Rota su Dagospia. “La telenovela dei Rodriguez: Cecilia è andata (anche lei !) alla Mostra del Cinema di Venezia e ha pubblicato diverse storie su Instagram e post. La sorella Belen Rodriguez, dopo essere stata sulle Dolomiti, non ha messo nessun like ne repostato come invece aveva fatto lo scorso anno. C’é chi dice che le due abbiano discusso per motivi economici…“, si legge. Oggi, un’altra ipotesi si aggiunge alla lista.

Il dettaglio ad occhi più curiosi non sfugge. Stando alle ultime indiscrezioni, sembra che Cecilia stia mantenendo il massimo riserbo sulla vita sentimentale della sorella. Nessun like alle foto che ritraggono Belen in compagnia di Elio Lorenzoni, il nuovo compagno. Ipotetico segno che Cecilia non stia apprezzando le scelte di cuore della sorella? Solo ipotesi davanti allo strano silenzio di Cecilia, che molti sperano possano presto andare incontro a un’effettiva smentita.