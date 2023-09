Bianca Berlinguer e Pier Silvio Berlusconi, secondo un’indiscrezione riportata da Il Foglio i rapporti tra i due sarebbero a dir poco tesi tanto che a Mediaset starebbero rimpiangendo di averla porta a Cologno Monzese. E non per gli ascolti. L’ultima puntata di È sempre Cartabianca andata in onda martedì scorso ha registrato il 7% di share e ha totalizzato 939mila spettatori, rallentando dopo il suo ottimo esordio su Rete 4 che segnò il 9.62% di share. Il risultato portato a casa da Bianca Berlinguer è stato comunque buono soprattutto considerata la concorrenza di un evento decisivo come la partita di qualificazione della Nazionale italiana.

Piuttosto è stato quello che ha detto all’ospite Concita De Gregorio. L’ex direttrice dell’Unità, conduttrice radiofonica, scrittrice e firma di repubblica aveva chiesto a Bianca Berlinguer come stesse e la conduttrice ha spiazzato con queste parole: “Io sono felice più di te di averti qui, in una situazione non proprio facilissima. Come sto? Beh, insomma. Bisogna anche ambientarsi in un’azienda nuova, molto diversa da quella dove sono stata per più di 34 anni”.





Bianca Berlinguer e Pier Silvio Berlusconi, nervi tesi a Mediaset

Le parole di Bianca Berlinguer avevano stupito il pubblico a casa e infatti su Twitter molti utenti si erano affrettati a commentare. “De Gregorio chiede a Berlinguer come si trovi nel nuovo contesto. “Bisogna ambientarsi”, dice Bianca. Con apparente poco entusiasmo. #èsemprecartabianca”, si legge. E bene pare non l’abbia presa anche il presidente di Mediaset.

Scrive il Foglio, anzi, come Pier Silvio Berlusconi sarebbe furiosi. “La Rai riprenderebbe Berlinguer domani, Mediaset la riporterebbe stasera”, si legge. L’uscita della Berlinguer avrebbe fatto sobbalzare Pier Silvio dalla sedia. “Ma come si permette?”, avrebbe sbottato il numero uno di Cologno Monzese. Motivo? Presto detto. Così Il Foglio: “Le hanno fatto un contratto, si dice, da seicentomila euro, può invitare chi vuole e dice ‘non proprio facilissima’? Come si permette?”.

Nei giorni scorsi a finire nella polemica era stato Mauro Corona per le sue frasi su Massimo Segre e Cristina Seymandi. Una deriva trash che ha spinto, secondo Libero, alcuni utenti e chiedere a Pier Silvio Berlusconi di rimuoverlo che avrebbe avuto un sussulto in proposito. Difficile che il numero 1 di Mediaset si privi di Corona per il quale ha avuto sempre parole di stima.