“Io so cosa ho visto”. Bomba su Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, la rivelazione fa tremare la coppia

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, la notizia corre veloce sul web. L’ex tronista di Uomini e Donne e il deejay tornano a essere una delle coppie più chiacchierate di sempre. Da poco diventati genitori della piccola e splendida Celine, i due proseguono a vivere la relazione consolidando la propria complicità nella vita di tutti i giorni. Ma ciò non toglie che i fan non dimenticano un dettaglio imprescindibile: vi ricordate le immagini di Alessandro inginocchiato davanti alla sua Sophie sul red carpet di Venezia? Tutti oggi attendono il giorno delle nozze, ma qualcosa non torna.

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano si sposeranno? Questa la domanda che continua a martellare la testa dei fan, che da quel famoso giorno sul red carpet di Venezia ad oggi non hanno ancora ricevuto aggiornamenti sul tanto atteso matrimonio tra i due. E pensare che la ‘proposta’ avvenne quasi un anno fa, il 7 settembre 2022. E questo senza contare il chiacchiericcio messo in circolo. In molti hanno visto nel gesto di Basciano solo una ‘sceneggiata’ atta a portare visibilità.

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano si sposeranno? A spiegare tutto una fonte anonima: la situazione

Dunque come stanno le cose realmente? La coppia non sembra essere tornata sull’argomento e infatti in merito alle nozze tutto sembra ancora tacere. E a tal proposito una fonte vicina alla coppia rimasta anonima ha spifferato al settimanale Nuovo TV: “Vedrete, non si sposeranno mai”, ha dichiarato, lasciando appunto presumere che i due non convoleranno ma a nozze. Ma forse ai più sfugge un altro dettaglio, forse quello più significativo tra tutti.

A parte il silenzio calato in merito all’argomento nozze, resta pure vero che l’arrivo di un bebè stravolge la quotidionità di una coppia. Ed è forse la nascita di Cèline Blue ad aver fatto decidere alla coppia di temporeggiare ancora un po’ di tempo per raggiungere l’altare in abito bianco? Forse le voci sul matrimonio giungeranno presto alle orecchie dei diretti interessati spingendoli a rompere il silenzio e chiarire meglio la situazione.

Ma al contempo, com’è noto dalle colonne di gossip, di recente Sophie Codegoni è stata ampiamente criticata per aver fatto fare un bagnetto in piscina alla piccola Cèline: “Non è una critica, giuro. Però i bambini prima dei sei mesi non vanno messi in acqua perché non hanno la termoregolazione”. Ma la Codegoni ha replicato: “Non è una critica nemmeno la mia. Perché volete fare tutti i pediatri? Prima di fare qualsiasi cosa mi informo con i dottori e chiedo qualsiasi cosa per il bene della mia bambina”.