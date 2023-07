Situazione alquanto complicata con Alessandro Basciano e Sophie Codegoni protagonisti di una vicenda, che tanto sta facendo discutere in questi giorni. E ora è uscita fuori una notizia, relativa alle presunte minacce del compagno dell’ex gieffina nei confronti di un famoso. E proprio quest’ultimo ha denunciato tutto pubblicamente, informando i suoi seguaci di essere stato contattato dal manager del giovane per riportargli la minaccia verbale, un vero e proprio avvertimento.

Alessandro Basciano si è infuriato per quello che è stato detto sul conto della partner Sophie Codegoni e allora non ci avrebbe visto più. A quel punto avrebbe fatto contattare colui che ha diffuso indiscrezioni molto brutte sulla ex concorrente del Grande Fratello Vip. Non ci sono state conferme sulla news data dal vip in questione, ma nonostante questo aver alimentato quelle dicerie su Sophie ha fatto perdere la testa alla sua dolce metà.

Alessandro Basciano contro un vip dopo le brutte cose dette su Sophie Codegoni

Una storia ancora tutta da scoprire, dato che le polemiche non sembrano doversi arrestare ben presto. Secondo quanto rivelato da Fabrizio Corona, Alessandro Basciano lo avrebbe minacciato attraverso l’agente Costantino. E l’ex re dei paparazzi ha smascherato il fidanzato di Sophie Codegoni, pubblicando sul suo nuovo canale Telegram un messaggio audio in cui è presente una minaccia molto forte nei suoi riguardi.

Questo il contenuto audio, fatto ascoltare ai suoi seguaci da Fabrizio Corona: “Bro, buonasera, mi è arrivata una nota. E mi hanno detto che per le cose false che sono state pubblicate, mi dicono che questa volta hai sgravato e stavolta ti spezzano le gambe. Mi dicono di dirti questo e ti riferisco questo”. Quindi, Basciano avrebbe perso la ragione e sarebbe veramente inviperito con l’ex di Nina Moric, dopo le voci su Sophie e la presunta cacciata da Avanti un altro.

Alcuni giorni fa Corona ha rivelato che Sophie e Sonia Bruganelli avrebbero avuto un litigio, infatti sarebbero addirittura arrivate quasi alle mani, e alla fine la giovane sarebbe stata mandata via e quindi non la dovremmo vedere più all’opera come Bonas. Inoltre, ha definito la Codegoni una persona “vecchia, snob e senza nessuna qualità artistica o estetica”. Di qui la reazione di Basciano.