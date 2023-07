La voce di una rissa tra Sophie Codegoni e Sonia Bruganelli era circolata con forza durante la giornata di ieri; era comparsa sul canale Telegram di Fabrizio Corona dove l’ex re dei paparazzi, o chi gestisce quel canale, non è stato al solito particolarmente tenero. Nel dettaglio, questo il testo del messaggio: “Le mie fonti arrivano ovunque da 20 anni – dice Corona – Vi svelo in anteprima che la Bonas (o rifattas) Sophie Codegoni non sarà più nel cast del programma di Bonolis”.

“Durante una delle ultime puntate della registrazione, Sophie Codegoni gestita e rappresentata dalla madre, che vive soltanto per l’immagine, la visibilità, il successo, i guadagni e i contratti della vita della figlia, che ha trasformato da ragazza semplice a donna snob, già vecchia, senza nessuna dote artistica e anche qualità estetica, vi è stato un litigio furioso con la moglie di Bonolis sui contenuti da girare per la trasmissione”.





Sonia Bruganelli, la verità sulla presunta lite con Sophie Codegoni

“Una persona presente mi ha raccontato che è dovuta intervenire perché stavano arrivando alle mani – continua Fabrizio Corona – Sono seguite urla, grida e ‘vaffa’ vari. Risultato? dalla prossima stagione non sarà più la bonas di Avanti un Altro, Sophie Codegoni è stata fatta fuori subito! Già riaperti ufficialmente i casting”. Un testimone aveva addirittura parlato di uno scontro fisico.

Una vera e propria bomba che era stata commentata anche da Gabriele Parpiglia, il popolare esperto di gossip sempre super informato. Senza girarci troppo intorno aveva ridimensionato le parole di Corona. “Con tutto il rispetto ma secondo voi si possono picchiare e venire alle mani due donne? Due mamme? Suvvia. Davvero. Va bene il gossip, va bene quando è divertente o quando c’è uno scoop; ma questo no”.

E ancora: “Anche perché torno a chiedervi: ma davvero immaginereste la scena? No. E nessuno può smentire quanto ho scritto. Sonia e Sophie lo sanno bene”. Parole che sono state condivise da Sonia Bruganelli che ha condiviso il post avvalorando la versione di Parpiglia.