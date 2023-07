Situazione sempre più tesa a Mediaset, infatti dopo la guerra a distanza con Barbara D’Urso, Pier Silvio Berlusconi potrebbe adesso cominciare una nuova battaglia con un altro conduttore che avrebbe manifestato insofferenza. Infatti, ci sarebbe stato un patto che non sarebbe stato rispettato e quindi ci sarebbe stata una reazione non certamente entusiasmante da parte del presentatore, almeno stando alle ultime indiscrezioni che provengono dagli ambienti del Biscione.

A rivelare tutto è stato il magazine Oggi per bocca del giornalista Alberto Dandolo. Mediaset potrebbe fare i conti con una nuova grana, con Pier Silvio Berlusconi che dovrà fare il possibile per ricucire eventualmente il rapporto con questo conduttore ed evitare che possano essere prese decisioni che sembrano per ora clamorose. Ma in futuro tutto potrebbe accadere, soprattutto se non ci saranno degli incontri chiarificatori.

Mediaset, altra grana per Pier Silvio Berlusconi: “Conduttore furioso”

Non bastava quindi la querelle riguardante Barbara D’Urso, ora Mediaset deve anche osservare con attenzione un’altra vicenda legata ad un altro volto dell’emittente di Pier Silvio Berlusconi. Secondo il magazine Oggi, questo conduttore sarebbe arrabbiato perché “gira voce che l’azienda gli avesse promesso un programma estivo in prima serata su Rete 4, poi saltato. Lui non l’avrebbe presa affatto bene ed ecco perché si è concesso una stoccata contro l’azienda per la messa in onda della trasmissione, da quello che molti chiamano lo studio sgabuzzino”.

Il conduttore furioso con Mediaset sarebbe Francesco Vecchi, il collega di Federica Panicucci a Mattino Cinque. Oggi ha inoltre aggiunto che la trasmissione da loro presentata ha guadagnato degli ascolti molto positivi: “Anche questa edizione di Mattino 5 ha ottenuto ottimi ascolti”. E quindi presumibilmente si sarebbe aspettato maggiore riconoscenza e l’affidamento di questa trasmissione su Rete 4, che invece non è stata annunciata nei nuovi palinsesti Mediaset.

Francesco Vecchi conduce Mattino Cinque News dal 2020, mentre in precedenza aveva presentato Mattino Cinque dal 2016 al 2021. Da segnalare anche la sua conduzione di TG5 Prima Pagina dal 2014 al 2016 e di Stasera Italia Estate nel 2018.