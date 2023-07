Una notizia inaspettata è arrivata nelle scorse ore e riguarda Maria De Filippi nonché Mediaset. Sono infatti stati presentati i palinsesti dell’emittente televisiva di Pier Silvio Berlusconi ed ecco che è venuta fuori una comunicazione, che nessuno si attendeva. Anche perché le indiscrezioni degli ultimi mesi erano state totalmente opposte e facevano immaginare un futuro decisamente differente. Invece Queen Mary ha rifiutato la proposta.

Pier Silvio Berlusconi, oltre a soffermarsi su Maria De Filippi e Mediaset, ha anche tirato le orecchie al GF Vip: “Ci sono però limiti che non vanno superati. Tatuaggi, parolacce, scollature, non era quello. Ci sono limiti che hanno a che fare con sensibilità e rispetto dei singoli. Ho visto una puntata e così non va bene: non è singolo episodio, dipende da come viene rappresentata una cosa e il contesto. Vorrei che gli autori si sforzassero di lavorare per raccontare storie senza eccessi”.

Maria De Filippi e Mediaset, l’annuncio di Pier Silvio Berlusconi

Quindi, i telespettatori sono rimasti a bocca aperta quando hanno scoperto la decisione presa da Maria De Filippi su una trasmissione che sta tornando a Mediaset. Pier Silvio Berlusconi, come riferito da Il Fatto Quotidiano che ha riportato uno stralcio del suo intervento durante la presentazione dei palinsesti, ha avuto il compito di annunciare ufficialmente la presa di posizione della presentatrice, che ha dovuto rinunciare per troppi impegni professionali.

La rivelazione del figlio del compianto Silvio Berlusconi ha riguardato il reality La Talpa, che tornerà ad essere mandato in onda da Mediaset dopo tanti anni: “Anche la rete diretta da Laura Casarotto (Italia 1 n.d.r.) avrà il suo reality: La Talpa. Maria ci ha lavorato, ma la quantità di impegni e progetti con Fascino ci ha fatto scegliere di tornare a una Talpa più classica. Il programma sarà prodotto internamente e avrà uno studio, la conduzione è invece ancora da definire“.

Il sito Lanostratv ha fatto sapere che molti telespettatori vorrebbero come conduttrice Paola Perego, volto storico de La Talpa. Ma lavorando adesso alla Rai, è difficile che possa cambiare emittente. Nelle prossime settimane sarà presumibilmente scoperto il nome del conduttore o della conduttrice.