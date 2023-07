Le scorse ore sono state molto importanti per Mediaset, infatti sono stati presentati i palinsesti per la prossima stagione tv. E Pier Silvio Berlusconi si è concentrato inevitabilmente anche sul GF Vip, che inizierà a settembre con la sua ottava edizione. Non vedremo comunque solo personaggi famosi, ma anche i cosiddetti nip, ovvero gente comune. L’amministratore delegato del Biscione ha comunque fatto una sorta di avvertimento su ciò che non dovrà succedere tra qualche mese.

Oltre a parlare di Barbara D’Urso e della sua uscita di scena da Pomeriggio Cinque, Pier Silvio Berlusconi ha toccato il delicato tema del GF Vip. Già nella passata edizione c’era stato un suo intervento sul reality show di Alfonso Signorini, in seguito all’eccessivo utilizzo di parolacce e di affermazioni volgari. E, come ricorderete, ci furono anche le squalifiche di Edoardo Donnamaria e Daniele Dal Moro per alcuni atteggiamenti considerati non consoni.

Pier Silvio Berlusconi e l’avvertimento sul prossimo GF Vip

Il sito Biccy ha ricordato innanzitutto le dichiarazioni di Signorini degli scorsi mesi, dopo il rimprovero di Pier Silvio Berlusconi mentre il GF Vip era ancora in corso: “Il nostro editore è intervenuto e ha manifestato il suo disappunto in maniera decisa per il mancato rispetto di certi limiti. Parlo di parolacce, atteggiamenti aggressivi e clima indecoroso”. E ora il figlio di Silvio Berlusconi è ritornato alla carica, con parole decisamente molto chiare.

Pier Silvio ha esclamato: “I reality? Non impazzisco ma far finta di non vedere ciò che piace al pubblico, vuol dire non essere connessi alla realtà. Ma basta con vip e nip, termini terribili: torniamo alle storie. Penso che i reality siano inevitabilmente un pezzo della tv commerciale. Ci sono però limiti che non vanno superati. Tatuaggi, parolacce, scollature, non era quello. Ci sono limiti che hanno a che fare con sensibilità e rispetto dei singoli. Ho visto una puntata e così non va bene: non è singolo episodio, dipende da come viene rappresentata una cosa e il contesto”.

Infine, l’ad di Mediaset ha concluso così sul GF Vip: “Vorrei che gli autori si sforzassero di lavorare per raccontare storie senza eccessi. La colpa è sempre di chi fa il prodotto. Ci siamo distratti, la colpa è stata nostra“. Quindi, c’è grande curiosità su come si comporteranno i prossimi concorrenti.