L’addio di Barbara D’Urso a Pomeriggio Cinque ha sconvolto il pubblico di Mediaset, dato che era stata lei stessa a dare appuntamento al prossimo mese di settembre nell’ultima puntata della scorsa edizione. E ora Pier Silvio Berlusconi ha deciso di rompere il silenzio, riferendo i dettagli che lo hanno spinto a prendere una decisione simile. Tra l’altro Carmelita ha risposto in maniera dura nelle scorse ore, smentendo anche parti del comunicato del Biscione, che parlava di scelta di comune accordo.

Barbara D’Urso, parlando di quanto disposto da Mediaset e quindi da Pier Silvio Berlusconi, ha esclamato in un’intervista a Repubblica: “Il sentimento dominante? Il dolore, unito allo sgomento e alla rabbia. La cosa che mi fa più male è che non mi hanno permesso di salutare il mio pubblico. E con quel comunicato hanno fatto pensare che fossi d’accordo con la decisione. Io non ho concordato niente. Voglio dire la verità, far capire come sono andate le cose. Ne ho sopportate tante, forse un giorno le racconterò”.

Barbara D’Urso e la decisione di Mediaset, ora parla Pier Silvio Berlusconi

Soffermandosi su Barbara D’Urso e la presa di posizione di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi ha inoltre confermato che sarò Myrta Merlino a prendere il suo posto nel pomeriggio di Canale 5. E ha iniziato a sviscerare i motivi, che lo hanno indotto ad escludere Barbarella dalla sua storica trasmissione. Lei avrebbe fatto delle richieste particolari, che non sono state accolte dai vertici dell’emittente televisiva. Ma c’è anche dell’altro dietro questa drastica scelta.

Queste le parole di Pier Silvio Berlusconi, riferite dal Corriere della Sera e che sono state proferite durante la presentazione dei nuovi palinsesti Mediaset: “Barbara chiedeva un rinnovo biennale con la garanzia di una prima serata. Noi ormai per questioni economiche questo tipo di garanzie non le diamo più. Inoltre volevamo cambiare la linea editoriale del programma con un taglio più giornalistico e di attualità. Credo che un segno di discontinuità fosse necessario e farà bene al programma”.

Barbara D’Urso è inoltre rimasta molto dispiaciuta perché non ha potuto salutare definitivamente i telespettatori di Pomeriggio Cinque e non avrà quindi questa occasione, dato che a settembre non sarà lei la conduttrice.