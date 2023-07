Barbara D’Urso è un fiume in piena. Dopo la notizia dell’addio a Mediaset, la conduttrice ha deciso di vuotare il sacco e di raccontare la verità che si nasconde dietro lo strappo con l’azienda per la quale ha lavorato per 15 anni. La decisione non è stata concordata, ma secondo quanto raccontato a Repubblica, Carmelita sarebbe stata messa alla porta senza alcuna avvisaglia.

“Canale 5 e Barbara d’Urso hanno concordato che dalla prossima stagione televisiva l’artista non condurrà più Pomeriggio Cinque“, si leggeva nel comunicato di Mediaset. Ma sono bugie secondo la versione dei fatti della conduttrice, che a Repubblica ha commentato, furiosa, la decisione dell’azienda di toglierle la conduzione di Pomeriggio 5. “Voglio dire la verità, far capire come sono andate le cose. Ne ho sopportate tante, forse un giorno le racconterò. Ho messo la testa sotto l’acqua perché lavoravo con passione, ma questa volta no“.

Leggi anche: “Sei una tro…!”. Mara Venier, l’offesa choc lascia tutti senza parole





Barbara D’Urso parla del tweet choc di QuiMediaset durante Domenica In

Barbara D’Urso ha parlato anche della chiusura di Domenica Live e Live – Non è la D’Urso: “Chiuso dopo tre stagioni a tre puntate dalla fine. Motivo? Mai saputo”. Un’intervista fiume, nella quale ha parlato anche della clamorosa gaffe social fatta dall’account ufficiale Mediaset mentre a Domenica In andava in onda un suo videomessaggio per il compleanno di Gabriella Labate, moglie di Raf e amica della conduttrice napoletana.

“Sull’account QuiMediaset compare il tweet ‘Che cosa antipatica. Troie mi pare azzeccato Silvy’, sotto la foto mia e di Mara. Resta solo 2 minuti, chi ha le chiavi per entrare lo cancella. L’account dichiara di essere stato hackerato e il giorno dopo QuiMediaset si scusa con le persone offese e i follower ammettendo che è stato un errore interno”, ha spiegato Barbara D’Urso.

Dall’account ufficiale Mediaset viene inviato un tweet offensivo riguardante l’ospitata di Barbara d’Urso da Mara Venier. Il tweet viene rimosso dopo pochi minuti. L’account Mediaset parla di “accesso anomalo”, prima di essere disattivato. pic.twitter.com/0XsShvzDY5 — Trash Italiano (@trash_italiano) March 26, 2023

Barbara D’Urso è sconvolta e solo ora spiega a Repubblica cosa è successo: “Nessuno mi chiede scusa, in fondo sono stata chiamata ‘troia’, ho due figli che non vogliono mai apparire, si sono chiesti: possibile che l’azienda dove lavora da anni la chiami troia? Dopo tre giorni il capo della comunicazione mi chiede scusa privatamente ammettendo che tutto è partito dal suo piccolo gruppo di persone che si occupa, appunto, della comunicazione”.