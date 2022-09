Emozioni infinite per Silvio Berlusconi nel giorno del suo compleanno. Il regalo della sua compagna Marta Fascina è stato molto apprezzato dal leader di Forza Italia, che ha pubblicato il video in questione sul suo profilo Instagram ufficiale. Ha accompagnato il filmato anche con una bellissima didascalia, un vero e proprio ringraziamento nei confronti di colei che è diventata quasi sua moglie qualche tempo fa, in occasione di un matrimonio simbolico senza vincoli di legge celebrato qualche mese fa.

Per Silvio Berlusconi si è trattato precisamente del suo 86esimo compleanno, caduto stavolta dopo un momento molto positivo per la sua vita politica. Infatti, il centrodestra ha vinto le elezioni politiche e lui è stato anche eletto in Parlamento come senatore. Come detto poc’anzi, il regalo di Marta Fascina è stato meraviglioso e lui ha gradito particolarmente quella scelta fatta dalla deputata. Quest’ultima, come ricordato dal sito Today, è riuscita a conquistare un posto alla Camera in Sicilia proprio con Forza Italia.

Silvio Berlusconi, 86esimo compleanno: il regalo di Marta Fascina

Come è stato possibile osservare dal filmato postato da Silvio Berlusconi in occasione del suo compleanno, è stato immortalato il magnifico regalo di Marta Fascina. Nel video si sono innanzitutto visti i due seduti su una panchina del parco di Arcore. Lì il cavaliere ha alzato lo sguardo al cielo insieme alla sua partner ed è successo qualcosa di spettacolare, gradito anche dai fan di entrambi. Andiamo a vedere insieme che tipo di dono ha ricevuto da Marta e perché gli è piaciuto così tanto.

Dunque, Silvio Berlusconi ha potuto guardare uno show di una mongolfiera in compagnia di Marta Fascina e del suo cane e poi all’improvviso sono fuoriusciti dei palloncini rossi con la forma del cuore. Inoltre, è stato possibile assistere alla presenza di un aereo, che ha riportato la scritta: “Buon compleanno amore, ti amo. Marta”. Un momento più unico che raro per lui, che non poteva chiedere certamente di più per questi suoi 86 anni. Un periodo veramente d’oro per il numero uno di Forza Italia.

Silvio Berlusconi ha scritto: “Guardate che sorpresa, che bel regalo ho ricevuto! Grazie a tutti per gli auguri!”. Tra i vari auguri sono spiccati quelli della conduttrice televisiva Rai, Mara Venier: “Auguriiii Silvio”. E tanti altri si sono accodati a questo pensiero, augurandogli una giornata piena di gioia e soddisfazioni.