“Ogni volta che ricevo l’abbraccio dei miei nipoti è una giornata meravigliosa!”. Con queste parole Silvio Berlusconi ha commentato la foto mentre abbraccia tre dei suoi 15 nipotini. Una famiglia allargata, quella del leader di Forza Italia: il primo matrimonio con Carla Elvira Lucia Dall’Oglio è durato vent’anni e dalla loro unione sono nati Maria Elvira detta Marina e Pier Silvio.

Dalle seconde nozze con Veronica Lario, invece, sono nati Barbara, Eleonora e Luigi. Cinque figli che hanno regalato per ben 15 volte la gioia di diventare nonno. L’ultimo arrivato è Ettore Quinto, figlio di Barbara. Subito prima, Luigi Berlusconi, il più piccolo dei figli di Silvio, e Federica Fumagalli, che ha sposato nel 2020, ha avuto il loro primo figlio.





Silvio Berlusconi e la foto con tre nipoti: critiche per lo scatto

La coppia infatti ha dato alla luce nel luglio del 2021 Emanuele Silvio, e a maggio 2022 hanno confermato l’arrivo di un altro bambino, il sedicesimo nipote di Silvio Berlusconi. In realtà il Cavaliere è anche bisnonno, perché Lucrezia Vittoria Berlusconi, nata nel 1990 dalla relazione tra il secondogenito Pier Silvio e la modella Emanuela Mussida, lo scorso anno è diventata mamma.

In queste ore Silvio Berlusconi si è trasformato in influencer, dopo aver condiviso uno scatto per la giornata mondiale del cane, il Cavaliere ha pubblicato una foto in compagnia di tre nipotini: due nipotine in braccio e uno che lo bacia sulla guancia. Una strategia volta a familiarizzare con gli italiani che però ha fatto storcere il naso a molti utenti dei social.

“Che foto triste, no?”, “Non si usano i bambini per la campagna elettorale”, “Ecco potresti trascorrere moooolto più tempo con i tuoi nipoti ed evitare di deambulare verso il parlamento a reiterare i disastri che hai fatto in quasi 30 anni”, scrivono alcuni utenti. “I bambini e le bambine perdono loro stessi quando li obblighi a pose e baci finti”. Molti hanno accusato Silvio Berlusconi di aver scattato la foto solo per ottenere consenso ai fini della campagna elettorale.

