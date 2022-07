Silvio Berlusconi, ‘viaggio di nozze’ con Marta Fascina. Lo abbiamo messo in virgolettato, visto che i due non sono uniti in matrimonio in maniera ufficiale. O meglio, nel marzo scorso hanno deliziato tutti con una bellissima cerimonia alla presenza di numerosi vip ma che non è stato vincolato in modo legale. Si è quindi trattato di un atto puramente simbolico per dire a tutti che il loro amore è straordinario e soprattutto molto vero. I due piccioncini sono adesso stati paparazzati in Sardegna.

Silvio Berlusconi, ‘viaggio di nozze’ con Marta Fascina nel territorio sardo. Poco tempo fa l’ex presidente del Consiglio ha beccato invece Chiara Ferragni e Fedez in un ristorante. A diffondere la notizia del loro incontro è stato 361magazine il quale ha postato anche il video del momento su Instagram. Silvio era a cena al Sophia Loren Restaurant di Milano con gli amici e la compagna, Marta Fascina. “Più famoso di voi ci sono solo io”, ha ironizzato l’ex premier. “È incredibile quello che avete fatto”, ha detto Silvio ai Ferragnez.





Silvio Berlusconi, viaggio di nozze con Marta Fascina in Costa Smeralda

Silvio Berlusconi, ‘viaggio di nozze’ con Marta Fascina e foto diventate subito virali. A pubblicare in esclusiva è stato il settimanale Nuovo di Riccardo Signoretti, che su Instagram ha mostrato la pagina del giornale e aggiunto qualche interessante didascalia. Nelle immagini ‘rubate’ i due si baciano e in un’altra ancora lui è a petto nudo, dopo aver aperto la sua camicia. E in tanti hanno comunque sottolineato la buona forma fisica del presidente del Monza Calcio, più che felice in compagnia della giovane partner.

Questo quanto riportato dal settimanale Nuovo: “Fa caldo. Arrivato sulla terraferma a Porto Rotondo e assistito dalla baby fidanzata Marta Fascina (32 anni), Silvio Berlusconi (85) decide di slacciarsi la camicia. A torso nudo, dimostra di essere ancora in forma e accenna pure una corsetta. Poi sale sul gommone e prende il largo nel mare della Costa Smeralda per godersi la brezza con Marta, una ‘quasi moglie’ visto il rito con il quale pochi mesi fa si sono promessi amore eterno. Le immagini in esclusiva in edicola su Nuovo”.

Dopo il ‘matrimonio’ tra Berlusconi e Fascina, aveva parlato Vittorio Sgarbi, presente all’evento: “La cerimonia è finita alle 16.30 con Berlusconi che ha detto: ‘Chiamatelo come volete, non avete visto sacerdoti o sindaci, ma questo era il mio matrimonio’. Poi l’ha baciata tre volte sulle labbra e mi sembrava molto convinto. In precedenza ha fatto due parti in commedia, primo lo sposo e poi il celebrante. Ha detto alla sua compagna Marta Fascina: ‘Io ti amo e quindi ti sposo’”.

Silvio Berlusconi e Marta Fascina, dopo le ‘nozze’ Vittorio Sgarbi svela un segreto intimo