Nella giornata di sabato 19 marzo, Silvio Berlusconi e la sua partner Marta Fascina hanno deciso di dare vita ad una sorta di matrimonio. Non si è trattato di nozze vere e proprie, visto che legalmente non risultano essere marito e moglie, ma hanno voluto ugualmente dichiararsi amore eterno a Villa Gernetto, in Brianza, alla presenza di pochi invitati famosi. Ed è stato ‘Today’ a riferire qualche dettaglio in più sugli ospiti, oltre ad aver riportato una dichiarazione bomba di uno di loro sulla coppia.

Secondo quanto svelato nelle ultime ore, grande assente è stato il più grande dei figli maschi di Silvio Berlusconi, Pier Silvio. Si dice “per paura dei contagi”. Anche se forse ci sono stati dissapori dovuti presumibilmente alla decisione presa da Silvio Berlusconi quando è stato in punto di morte dopo il ricovero al San Raffaele. Pare che il leader di FI sia stato costretto a ritirare la sua donazione di un cospicuo pacchetto delle proprie azioni alla fidanzata. Ora vediamo cosa è stato rivelato.

Tra coloro che Silvio Berlusconi e Marta Fascina hanno voluto al loro fianco ci sono stati Marcello Dell’Utri, Adriano Galliani, Fedele Confalonieri, Niccolò Ghedini, Alberto Zangrillo e Matteo Salvini. Ma anche il critico d’arte Vittorio Sgarbi, che proprio qualche ora fa ha svelato un segreto dell’ex presidente del Consiglio. Ha riferito tutti i dettagli sulla cerimonia e anche su ciò che succede sotto le lenzuola. Una dichiarazione bomba, rilasciata precisamente su Rai Radio1, durante la trasmissione ‘Un Giorno da Pecora’.





Dunque, Sgarbi ha iniziato così il suo racconto su Silvio Berlusconi e Marta Fascina: “La cerimonia è finita alle 16.30 con Berlusconi che ha detto: ‘Chiamatelo come volete, non avete visto sacerdoti o sindaci, ma questo era il mio matrimonio’. Poi l’ha baciata tre volte sulle labbra e mi sembrava molto convinto. In precedenza ha fatto due parti in commedia, primo lo sposo e poi il celebrante. Ha detto alla sua compagna Marta Fascina: ‘Io ti amo e quindi ti sposo'”. Ed ecco poi che il critico d’arte si è lasciato sfuggire altro.

E a questo punto, a ‘Un Giorno da Pecora’, Sgarbi ha aggiunto: “Ha detto che certe notti dormono mano nella mano, tutti abbracciati, come a voler comunicare un affetto incontenibile”. Una rivelazione molto intima, che non sappiamo se farà piacere all’ex premier ed ex presidente del Milan nonché alla deputata. Ma il critico d’arte è solito non usare troppi giri di parole.