“Si è fidanzato con lei”. Ciro Petrone, la notizia più bella dopo il Grande Fratello

Scoppiato di nuovo l’amore per l’attore e volto di Canale 5 Ciro Petrone, che sarebbe tornato insieme alla storica ex fidanzata, anche lei conosciuta negli ambienti televisivi. Sembrava che le loro strade si fossero separate per sempre, invece ecco il colpo di scena che tanto fa piacere al pubblico. Lui è reduce da un’esperienza in uno dei reality show più seguiti, ovvero il Grande Fratello.

L’attore in questione, che ora sarebbe tornato insieme all’ex fidanzata, non ce l’ha fatta a stare molto nella casa più spiata d’Italia e se n’è quindi andato. Pochi giorni fa, come riferito dal sito Isa e Chia, ha dato anche una svolta professionale alla sua vita, infatti c’è stata l’apertura di un suo negozio di abbigliamento. E c’erano anche diversi ex coinquilini all’inaugurazione.

L’attore ex Grande Fratello sarebbe tornato insieme all’ex fidanzata

Questo attore, che ha partecipato proprio al Grande Fratello tuttora in corso, sarebbe tornato insieme all’ex fidanzata stando al settimanale Chi. Come detto poco fa, lui ha aperto un negozio e sono andati a supportarlo in questa nuova avventura gli ex gieffini Marco Maddaloni, Mirko Brunetti, Samira Lui e Fiordaliso. Ma c’era appunto anche l’ex partner, con la quale sarebbe ritornato il sereno.

Parliamo di Ciro Petrone, che avrebbe nuovamente una relazione sentimentale con Federica Caputo. I due si fecero conoscere a Tempation Island, poi si sono separati dopo che lui aveva abbandonato il GF. Ma ora lei si è presentata all’inaugurazione del negozio e il settimanale Chi ha scritto: “C’è stato anche un altro abbraccio importante per Ciro, quello di Federica Caputo. L’ex fidanzata, con la quale aveva partecipato a Temptation Island nel 2019, uscendone più innamorato che mai mentre l’amore non era sopravvissuto al GF, era di nuovo lì, accanto a lui“.

E infine: “Lei era con un sorriso dolce sotto gli occhi di lui che brillavano. Dunque, in bocca al lupo all’imprenditore e al ragazzo innamorato”. Ciro Petrone, 36enne napoletano, è noto per aver recitato nel film Gomorra. Al GF è rimasto per circa due mesi prima del ritiro.