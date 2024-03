Splendida notizia in arrivo per la coppia vip italiana, che sarebbe in procinto di unirsi in matrimonio. Lei ha pubblicato una foto ritraente l’abito da sposa e soprattutto sono state le sue parole a far sognare i fan. Nonostante la relazione non sia cominciata moltissimo tempo fa, sarebbero già pronti a fare il passo più importante della loro vita. E tutti li festeggerebbero alla grande.

Infatti, questa coppia vip che potrebbe essere prossima al matrimonio appare sempre più felice insieme. E l’immagine dell’abito da sposa sembrerebbe essere una conferma del loro amore infinito. Stanno insieme da poco meno di un anno, eppure paiono essere già indivisibili. Questa ulteriore possibile decisione per il loro futuro ne sarebbe una prova.

Leggi anche: “Eccomi con l’abito da sposa”. Clizia Incorvaia in bianco a poco dalle nozze con Paolo Ciavarro





Coppia vip verso il matrimonio: lei pubblica un abito da sposa

La coppia vip non ha fatto ancora un annuncio ufficiale sul loro ipotetico matrimonio, ma l’abito da sposa postato da lei, che ha una sorella super famosa, è un indizio per i fan. Ha pure scritto a corredo dell’immagine: “Special meeting today”, ovvero: “Oggi un incontro speciale“. Questa visita nell’atelier non sarebbe stata una semplice coincidenza, infatti per molti starebbe seriamente pensando di convolare a nozze.

Parliamo di Valentina Ferragni, sorella di Chiara, e del suo partner Matteo Napoletano. Se alcuni sono certi del fatto che ormai i due abbiano scelto di dichiararsi amore eterno all’altare, altri sono più cauti. Non è da escludere che l’influencer abbia semplicemente sponsorizzato il vestito da sposa, visto che in passato ha lavorato col brand in questione. Per la famiglia Ferragni ci sarebbe finalmente un momento felice, dopo il caos intorno a Chiara, invischiata nello scandalo pandoro e nella rottura col marito Fedez.

Valentina Ferragni, 31 anni, è legata a Matteo Napoletano, modello 22enne. Proprio circa un anno fa erano stati visti insieme per la prima volta in Messico e da lì in poi la storia è andata a gonfie vele. E ora i fiori di arancio potrebbero essere imminenti.