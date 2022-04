Serena Enardu, ancora problemi di salute per l’ex tronista di Uomini e Donne. Sono trascorsi appena due mesi da quando l’ex compagna di Pago ha accusato una profonda spossatezza che ha anche causato uno svenimento. Una situazione che allora come oggi ha richiesto l’immediato trasporto in ospedale. Ecco cosa è successo nello specifico dopo quel primo episodio.

Tanto l’affetto e il sostegno che Serena Enardu riceve dai familiari e dai fan. Come molti ricorderanno, prima che avvenisse lo svenimento, l’ex tronista e oggi influencer aveva lamentato dolori di varia natura. Stando a quando affermato da lei stessa, pare che i malesseri abbiano avuto inizio dopo la prima somministrazione del vaccino anti-Covid.





Poi il ricovero in ospedale e a inizio febbraio le dimissione seppur “senza una diagnosi precisa”. Dopo due mesi da quello spiacevole episodio, sembra che i problemi di salute siano tornati a farsi sentire rendendo necessario il soccorso e il trasporto in ospedale. Al suo fianco il figlio Tommaso, che ha pensato di avvisare i parenti più stretti.

Tra chi è accorso immediatamente anche la sorella Elga e la madre. Tanta apprensione tra i fan fino a quando non è stata l’ex tronista in persona a rompere il silenzio tramite una Story pubblicata sul suo profilo Instagram: “Giovedì notte sono stata male, sono svenuta nuovamente. Ora mi sento meglio ma molto debole”, ha scritto Serena Enardu.

“Grazie ancora agli operatori dell’ambulanza, a Elga, che ha rischiato l’infarto, a Tommy che è stato il primo a soccorrermi e a mamma che si è precipitata senza lasciarmi mai un secondo. Grazie a tutti di cuore. Non preoccupatevi, mi riprendo e torno più forte di prima”, ha poi rassicurato. E i fan non smettono di dare il loro supporto.

