Ilary Blasi e Francesco Totti, avete mai visto la loro casa? Una coppia che per molti fan è anche un modello del vero amore. Insieme fin da giovanissini, Ilary e Francesco vivono a Roma e la loro abitazione non può che essere originale e lussuosa. Secondo alcune fonti si tratterebbe di un attico dell’iconica Eurosky Tower, nel quartiere Eur. Ma vediamo nel dettaglio.

Un grattacielo alto 120 metri pensato e realizzato dall’architetto Franco Purini. Ben 28 piani nel quartiere Torrino all’Eur. La coppia pare abitare l’attico con vista mozzafiato dal 2013. I fan hanno sempre diverse occasioni per captare qualche immagine del lussuoso appartamento dei divi che non perdono occasione di condividere sui social momenti di vita anche ‘casalinga’.





Ma non si comprende se i due vivano o meno sempre nell’attico, oppure se questo venga utilizzato per altri momenti di vita. Quello che sembra emergere da alcune foto, è anche l’esistenza di una villa che Francesco Totti e Ilary Blasi hanno curato fin dai piccoli dettagli. Che tanto piccoli, in verità, non sono.

Non possono che esistere numerosissime stanze pensate per le passioni di tutti i componenti della famiglia Totti. Volete un esempio? Lo sapevate che i piccoli di casa hanno modo di sbizzarrirsi in sala giochi? Avete capito bene, in casa Totti non manca davvero nulla. Flipper e tavolo ping pong, ma anche giardino e piscina, insomma, non mancano di certo i momenti di svago.

Per non parlare della sala da pranzo interna alla casa -si, perché esiste anche un’area esterna- dove persino le sedie diventano iconico nella storia dell’interior design. Nello specifico si tratta proprio di oggetti di arredamento che vantano la firma di Louis Ghost di Kartell, disegnate da Philippe Starck. Ma non finisce qui perchè la villa sembra essere adornata da marmo lucido per i pavimenti su cui la coppia ha scelto di adagiare un tappeto lussuoso di cavallino e grandi tele invece possono scorgersi sulle pareti.

Sappiamo che siete curiosi di sapere tutti i dettagli? Il tour delle curiosità si completa con la sala interamnte dedicata alla collezione di maglie del campione giallorosso. E non si possono omettere il campetto di calcio e di calcetto, un campo di squash e paddle, ma anche una piscina interna e una sala cinema. Siete rimasti senza parole?!

