Proprio oggi, 22 marzo, un ex volto di Temptation Island ha pubblicato un post Instagram annunciando a tutti i fan la nascita del suo secondo figlio. Parliamo di Nicola Panico, che ha partecipato al programma nel 2017 con la compagna dell’epoca Sara Affi Fella. La coppia decise di abbandonare il programma divisa, in seguito all’ultimo falò di confronto. Dopo pochi mesi Sara venne annunciata come nuova tronista di Uomini e Donne, per poi venire a conoscenza, alla fine del suo trono, che la relazione con Nicola non era in realtà mai terminata.

I due hanno però in seguito deciso di chiudere la loro relazione ed entrambi hanno incontrato nuovi compagni. Sara Affi Fella, conosciuta proprio per aver partecipato a Temptation Island, è infatti attualmente fidanzata con il calciatore Francesco Fedato. I due hanno un figlio di due anni di nome Tommaso. Nicola Panico, calciatore di 38 anni, pare invece aver ritrovato la felicità con una ragazza molto lontana dal mondo dello spettacolo, con la quale ha già avuto un figlio a febbraio dello scorso anno.

Temptation Island, Nicola Panico e la nascita del secondo figlio

L’ex partecipante di Temptation Island è sposato dal 2021 con Francesca Parenti, anche se le prime foto insieme sui social appaiono già dal 2019. Francesca sembra dai social una ragazza molto semplice e dedita al suo compagno e alla sua famiglia. I due a febbraio del 2022 hanno dato alla luce il loro primo figlio Salvatore, annunciandolo sempre ai follower tramite un post Instagram in cui Nicola Panico scriveva: “Si è fermato il mondo! Mi si è bloccato il cuore. Benvenuto Salvatore”, con un cuore blu.

Invece proprio oggi, 22 marzo, Nicola Panico ha annunciato sui suoi social network la nascita del secondo figlio, a distanza di un anno e un mesetto dal primo. L’ex partecipante di Temptation Island ha postato una foto dove è raffigurata sua moglie con il piccolo appena nato appoggiato al seno della madre. Il calciatore ha accompagnato il post con la scritta: “22/03 è nato Alessandro”, con un bel cuore rosso alla fine.

Pare quindi che nonostante si sia sentito negli ultimi anni tanto parlare di Nicola Panico e Sara Affi Fella, a causa delle loro bugie nei confronti del programma Uomini e Donne, entrambi abbiano ritrovato la serenità. Sia Nicola che Sara hanno costruito delle famiglie e i fan augurano loro tantissima felicità.