L’aveva preannunciato e ora lo conferma: Sara Affi Fella ha rifatto il seno. Ex protagonista alquanto discussa di Uomini e Donne, ha preso questa decisione dopo aver dato alla luce il suo primogenito. Prima di diventare mamma per la prima volta, lo ricordiamo, Sara Affi Fella ha passato un momento particolarmente tormentato della sua vita sentimentale.

Aveva partecipato come tronista nell’edizione 2017-2018 di UeD e scelto il corteggiatore Luigi Mastroianni ma, dopo poco tempo, la scoperta che era ancora segretamente fidanzata con l’ex compagno Nicola Panico. Qualche mese dopo la scelta, il calciatore rivelò di essere stato sempre legato alla sua ex, obbligandola a prendersi le sue responsabilità. Da qui la scelta di Sara Affi Fella di allontanarsi definitivamente dal mondo della tv.

Sara Affi Fella di UeD ha rifatto il seno

Poi l’incontro e l’amore con il calciatore Federico Fedato e, a settembre scorso, la nascita del piccolo Tommaso. “Non riesco a trovare le parole per descrivere come mi sento”, aveva detto ai suoi follower commentando il lieto evento. “Tutto il dolore svanisce ogni volta che io e tuo papà ti prendiamo tra le braccia. Sei la gioia, la speranza ed il mio punto di partenza. Oggi posso dire che sono grata alla vita. Grazie amore mio”.





Ma dopo la gravidanza Sara Affi Fella ha subito manifestato la volontà di rifarsi il seno. Quindi qualche tempo fa è ‘sparita’ dai social, destando preoccupazione tra suoi fan ma dopo qualche giorno ha ammesso di essersi dovuta operare al seno che, durante la gravidanza, è aumentato di tre taglie. Un intervento che è durato oltre cinque ore perché si è rivelato parecchio invasivo, aveva svelato.

In questi giorni Sara Affi Fella è in vacanza con la sua famiglia in Sardegna e sfoggia uno splendido décolleté. Non sono mancate le domande dei follower e lei non ha nascosto la sua felicità di essersi sottoposta al ritocchino estetico: “Sì vero, anzi verissimo!”, ha confermato rispondendo su Instagram. “In gravidanza era aumentato tantissimo ! Tre taglie in più. Una volta partorito era diventato…no comment”, ha detto ancora.