“Diventa papà”. Cicogna in arrivo per il volto di Ballando con le Stelle: “Lo volevamo tanto”

Samuel Peron diventerà papà. Il ballerino di Ballando con le Stelle, uno dei maestri di danza più amati dai telespettatori, ne ha dato l’annuncio via social. Una straordinaria notizia accolta con entusiasmo dai suoi fan che da tempo attendevano questo momento. Tra qualche settimana nascerà il suo primogenito, concepito dall’amore con Tania Bambaci, fidanzata di lunga data del ballerino.

Samuel Peron di Ballando con le Stelle papà per la prima volta

Samuel Peron, ballerino di Ballando con le Stelle, diventerà papà per la prima volta. Gioia immensa sia per lui che per la sua dolce metà Tania Bambaci che presto darà alla luce il frutto del loro amore. Nel 2020 la coppia ha vissuto un momento di crisi, ma dopo pochi mesi tra loto è tornato il sereno e lo scorso anno hanno anche annunciato le nozze che non sono state ancora celebrate.

Su Instagram Samuel Peron di Ballando con le Stelle, annunciando di diventare papà, ha pubblicato uno scatto davvero dolcissimo: lui inginocchiato mentre bacia teneramente la pancia della sua compagna Tania Bambaci. Per i più curiosi, al momento è stato reso noto il sesso del bambino ma importanti aggiornamenti arriveranno nei prossimi giorni.

“Me l’ha detto per primo…”. Sabrina Salerno e Samuel Peron insieme a Ballando: la reazione del marito di lei