“Me l’ha detto per primo…”. Sabrina Salerno e Samuel Peron insieme a Ballando: la reazione del marito di lei

Sabrina Salerno è una delle protagoniste di questa edizione di Ballando con le stelle. Ha preso questo impegno e lo sta portando avanti con grande dedizione e professionalità. Sta ballando insieme a Samuel Peron, uno dei veterani della trasmissione di Milly Carlucci, e di volta in volta sta convincendo giuria e pubblico. Durante l’ultima puntata ha dedicato il valzer alla sorella Emanuela Introcci che ha conosciuto dodici anni fa. “È una canzone che va a mia sorella e a tutte le donne che hanno fatto un percorso come il nostro”.

Al settimanale Gente, Sabrina Salerno ha parlato della sulla intensa esperienza che sta vivendo a Ballando con le Stelle, programma che, almeno per lei, va ben al di là del semplice impegno televisivo. Per lei non si tratta solo di una gara di ballo, ma di un bando di prova sia dal punto di vista atletico che da quello dei rapporti umani. Ne è un esempio il rapporto con Samuel Peron: in una prima fase ci sono state delle incomprensioni che poi sono state superate. Oggi Samuel e Sabrina sono una delle coppie più affiatate di Ballando.

Sabrina Salerno ha anche confessato che suo figlio Luca, 17 anni, la guarda sempre e le dà dei consigli. Lei comunque gli manda i video la domenica di quel che è accaduto. “Gli piace quello che sto facendo, dice che si vede che mi sto impegnando”, confida con orgoglio la 53enne. In effetti di impegno ne mette tantissimo a Ballando con le Stelle: è la prima ad arrivare alle prove e l’ultima ad andarsene. Spesso, anche quando la sessione si è conclusa, spinge per proseguire così da poter migliorare. “Sono una secchiona”, afferma Sabrina Salerno.





Poi arriva la domanda sul marito, Enrico Monti, a cui è legata dal 1994 e nel 2006 si sono sposati Cosa ne pensa di Samuel Peron? Non è geloso? Sabrina Salerno a Gente ha rivelato ciò che pensa suo marito. “Lui è stato il primo a dirci che eravamo freddi che non si avvertiva trasporto e che così non funzionava – spiega la showgirl che aggiunge – Enrico dice che la coppia in pista deve far sognare, creare atmosfera, non solo eseguire bene una coreografia”.

Insomma, l’uomo d’affari non è per nulla geloso di Samuel Peron. Anzi è il primo tifoso di sua moglie Sabrina Salerno e del suo insegnante. E infatti, quando alla Salerno le viene posta la domanda diretta se il compagno nutra gelosia per Samuel, lei replica così: “Enrico è un uomo intelligentissimo, molto sicuro di sé ed equilibrato”.