“Ancora più nonno”. A 53 anni secondo nipotino per l’amato cantante italiano: festa grande

Bellissima notizia per il cantante italiano, che potrà coronare un altro sogno della sua vita. L’annuncio è apparso proprio sul profilo Instagram dell’artista, il quale ha pubblicato un meraviglioso video riguardante suo figlio e sua nuora, che hanno scoperto di aspettare un altro bebè. Stiamo parlando di Sal Da Vinci, che sarà nonno. Non si tratterà del suo primo nipotino, ma la sua gioia è identica alla prima volta. Infatti, ha scritto un bellissimo post che ha conquistato migliaia di suoi grandissimi sostenitori.

Quella di Sal Da Vinci, che sarà nonno, non è l’unica lieta notizia in queste ore. Anche un’altra vip italiana, la youtuber LaSabriGamer, ha festeggiato alla grande una splendida notizia. Sabrina Ceresato ha fatto sapere ai suoi fan: “È nato Dante, il nostro piccolo DiamaANTE. 💎 Ciao amore nostro, sei la cosa più bella della vita”. Il suo partner si chiama Alessio Bourcet ma è conosciuto col nome di Pika Palindromo. Entrambi lavorano come youtuber e hanno un seguito davvero considerevole sul web.

Leggi anche: “È mamma per la prima volta”. Fiocco azzurro per la vip italiana: è nato Dante





Sal Da Vinci nonno per la seconda volta: l’annuncio del cantante

Da parte di Sal Da Vinci, che potrà essere chiamato nonno per la seconda volta nella sua vita, è giunto questo messaggio sui social, commentato da tantissimi suoi seguaci: “Non ho bisogno di aggiungere altro. La mia famiglia si allarga… d’amore! Sarò ancora più Nonno 💖 Sal. Un augurio a mio figlio @francescodavinciofficial e a mia nuora @riccardambrosio per questo nuovo immenso regalo che la vita gli ha donato! Grazie❤️!”. Quindi, a renderlo nonno è suo figlio Francesco e sua nuora, che si chiama Riccarda.

Dunque, Sal Da Vinci ha già un nipote, Sal junior, che tra l’altro è stato anche presente nel video in cui si vedono il figlio del cantante napoletano e la sua dolce metà mentre scoprono il sesso del bebè. Avranno una femminuccia, ma non è stato ancora svelato il nome della futura nascitura. Inoltre, il sito Fanpage ha ricordato che l’artista campano ha avuto un’altra grossa gioia lo scorso mese di giugno. Infatti, è convolata a nozze la figlia Annachiara Sorrentino. Un 2022 davvero da incorniciare per l’uomo.

Sal Da Vinci, che ha 53 anni, è nato a New York perché all’epoca suo padre Mario era in tournée negli Usa. Lui, oltre ad essere un cantante di genere pop, canzone napoletana, musica leggera, musica latina, soft rock e dance pop, è anche un attore. Ha fatto il suo esordio nel cinema nel 1978 col film Figlio mio sono innocente!.