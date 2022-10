Splendida notizia per la seguitissima vip LaSabriGamer, diventata mamma nelle ultime ore. L’annuncio è arrivato direttamente dalla donna sul profilo Instagram ufficiale. Lei si chiama realmente Sabrina Cereseto ed è una delle persone più apprezzate sul web. Il sito Today Gossip ha raccontato che questo è stato il bellissimo epilogo di una vicenda, che purtroppo aveva causato anche momenti di paura per lei, colpita dal papilloma virus solamente 12 mesi fa. E il suo messaggio aveva poi commosso migliaia di persone.

Infatti LaSabriGamer, mamma per la prima volta, aveva scritto a proposito della dolce attesa: “Mille esami, punture, ormoni e alla fine sei arrivato da solo mentre era già iniziata la stimolazione per la fivet. Nella vita non dovete mai perdere le speranze, perché il vostro regalo vi sta solo aspettando”. La gravidanza ha avuto luogo all’interno dell’ospedale di Carate (Monza e Brianza). Proprio Monza è la città di origine della neo mamma Sabrina, la quale ha fatto un commento molto toccante nell’annunciare la nascita del figlio.

Leggi anche: “Sorellina in arrivo!”. Il maschietto e ora una bambina: fiocco rosa per l’ex GF





LaSabriGamer è mamma: nato il primo figlio Dante

Nell’annunciare la lieta notizia, LaSabriGamer ha scritto questo primo messaggio da neo mamma del piccolo Dante, questo il nome scelto da lei e dal suo compagno: “È nato Dante, il nostro piccolo DiamaANTE. 💎 Ciao amore nostro, sei la cosa più bella della vita”. Il suo partner si chiama Alessio Bourcet ma è conosciuto col nome di Pika Palindromo. Entrambi lavorano come youtuber e hanno un seguito davvero considerevole. Ora, possono godersi i loro primi giorni da genitori e l’entusiasmo è alle stelle.

Sempre il sito Today ha rivelato cosa fa precisamente nella vita la neo madre LaSabriGamer, Sabrina Ceresato. Ha 34 anni ed è una delle youtuber più affermate nella nostra nazione nel settore dei videogiochi. Attraverso questi videogames si sofferma su vari temi importanti e delicati, come ad esempio il razzismo, l’omofobia e il bullismo. Inoltre, è solita concentrarsi anche sul fitness e la ginnastica. Predilige infatti una vita salubre, che le ha permesso e le permette di essere sempre in gran forma.

Il compagno Pika Palindromo è nato nel 1991 ed è stato protagonista in diversi programmi come Chiambretti Night Show e Avanti un altro. Ama molto il mondo della musica e la chitarra e in passato è stato anche ad un tour del compianto cantautore Franco Battiato. Oltre ad essere youtuber, è anche un videomaker.