Pochi giorni fa Sarah Nile ha annunciato di essere incinta per la seconda volta. La ex concorrente del GF aspetta il secondo bebè dal marito Pierluigi Montuoro. I due, sposati dal 2017, hanno già un figlio, Noah, che è nato il 9 aprile 2021 e da tempo desideravano regalargli un fratellino o una sorellina.

La notizia della seconda gravidanza ha reso Sarah felicissima ma è arrivata dopo un percorso tutt’altro che facile. L’ex gieffina, 37 anni, ha infatti rivelato che, come per il primogenito Noah, per rimanere incinta ha dovuto sottoporsi nuovamente a PMA. “Una strada quasi sempre lunga, tortuosa, piena di difficoltà e ostacoli”, l’ha definita, immortalando su Instagram le tante medicine che deve assumere.

Leggi anche: “Perché non ero al matrimonio di Veronica Ciardi”. Sarah Nile spiattella tutto su Lady Bernardeschi





Sarah Nile incinta svela il sesso del bebè

Dopo aver rivelato di essere incinta, Sarah Nile ha pubblicato alcune foto senza filtri: “Questa sono io oggi! Un viso scarnito , provato dalla stanchezza e dalla paura che tutto possa finire all’improvviso, gli occhi disidratati, la pelle rovinata dalle macchie che provocano le cure ormonali e troppi chili persi per la nausea costante”.

“Questa immagine deve servire a sensibilizzare tutte quelle persone estranee e nn che fino ad oggi nn sapendo cosa avessi, guardandomi con occhi sbarrati e indiscreti mi hanno detto: ‘mamma miaaa, ma come sei magra ?! Ma che hai?!’ Ad oggi posso dirlo, sono incinta e strafelice di esserlo! Ma avrei potuto avere altro! Qualcosa di brutto! O magari nn avere nulla! O Semplicemente essere più magra”, ha continuato invitando tutti a dotarsi di empatia e sensibilità verso il prossimo.

“Se avrà modo e voglia sarà proprio la persona interessata ad aprirsi e raccontare se o qualcosa sta accadendo. Detto questo inizio molto lentamente a stare meglio quindi a breve ritornerò ad essere la strafiga di sempre”. Ora Sarah Nile ha fatto sapere anche il sesso del secondo bebè. Con un reel ha mostrato il party e gli invitati, tutti vestiti di rosa e di celeste e alla fine, dopo i palloncini bianchi che l’hanno spiazzata, la tutina rivelatrice: aspetta una femminuccia.