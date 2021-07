Domenica la vittoria dell’Italia a Euro 2020 contro la favorita Inghilterra, martedì il matrimonio. Federico Bernardeschi, il giocatore della Nazionale e Juventus, ha sposato la fidanzata Veronica Ciardi e mamma della sua bambina, Deva, un anno.

Lui è uno degli eroi di Euro 2020. Centrocampista della Nazionale e della Juventus, è stato uno degli azzurri che ha centrato il gol ai rigori permettendo alla Nazione di tornare sul tetto d’Europa dopo più di 50 anni. Veronica Ciardi è conosciuta per aver partecipato alla decima edizione del Grande Fratello e dopo inviata della trasmissione Pomeriggio 5 condotta da Barbara D’Urso. Veronica Ciardi ha anche preso parte ai film ‘’I soliti idioti’’, ‘’Una cella in due’’ e ‘’Operazione vacanze’’, poi ha scelto di fare un passo indietro e di vivere lontana dai riflettori.

Di lei molti ricorderanno la relazione ambigua di amore e amicizia con la modella napoletana Sarah Nile. Fecero scalpore i baci saffici tra le due e il gioco di seduzione che durò per tutta la permanenza nella casa e anche dopo. Per questo motivo in tanti si sono chiesti il motivo dell’assenza di Sarah Nile al matrimonio di Veronica Ciardi. E così è stata proprio l’ex gieffina a raccontare tutto, pubblicando anche lo screenshot del messaggio che ha inviato alla signora Berbardeschi poco prima del matrimonio.





“In molti mi state chiedendo pubblicamente e in privato il motivo per cui oggi non partecipo al matrimonio di Veronica. – ha scritto Sarah Nile – In questi 11 anni ci sono stati tanti alti e bassi tenuti insieme da un filo che fino ad oggi almeno in parte mia non si era mai spezzato. Lei è e rimarrà una persona speciale per me ma abbiamo due modi di vivere e di pensare completamente opposti”.

“Ho sempre protetto, ho sempre tentato di capire, ho sempre sorvolato, ho sempre rispettato. Oggi ci sono io, la mia famiglia e il mio benessere che sono le cose più importanti. Vorrei solo cose belle ed evitare dispiaceri inutili. Per tutto questo e molto altro, metto un punto e mi fermo qui”.

Poi il testo del messaggio inviato su Whatsapp: “Questa volta non andrò via in silenzio, questa volta non ci sarà nessun motivo al mondo che mi farà tornare. So solo che ogni volta che mi avvicino a te vengo ferita e delusa… Io sono trasparente, solo luce, tu tenebre e bugie. Ti chiedo con il cuore di scomparire per sempre dalla mia vita perché arrechi solo dolore gratuito – per poi concludere – Ti auguro buona vita”.