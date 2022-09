GF, ex concorrente svela a tutti gli effetti della cura. A parlare ai fan e senza filtri non solo le sue parole ma anche le immagini condivise attraverso un lungo post su Instagram. Un video in cui l’ex gieffina spega per filo e per segno i risultati della cura a cui si è sottoposta.

Sarah Nile dopo la cura ormonale. L’ex gieffina ha pensato di svelare sui social gli effetti della cura ormonale (PMA) a cui si è sottoposto per poter restare incinta. E ha deciso di farlo parlando senza alcun filtro e mostrandosi in un video: viso in primo piano e tanto di dettaglio svelato.

Leggi anche: “L’ho rubata”. Attilio Romita, il furto di notte alla concorrente GF Vip 7





Sarah Nile dopo la cura ormonale per restare incinta. Il video

Oltre alle immagini Sarah Nile ha così scritto nel posto: “Questa sono io oggi! Un viso scarnito , provato dalla stanchezza e dalla paura che tutto possa finire all’improvviso, gli occhi disidratati,la pelle rovinata dalle macchie che provocano le cure ormonali e troppi chili persi per la nausea costante. Questa immagine deve servire a sensibilizzare tutte quelle persone estranee e nn che fino ad oggi nn sapendo cosa avessi, guardandomi con occhi sbarrati e indiscreti mi hanno detto:” mamma miaaa, ma come sei magra ?!”.

E ancora: “Ma che hai?!” Ad oggi posso dirlo, sono incinta e strafelice di esserlo! Ma avrei potuto avere altro! Qualcosa di brutto! O magari nn avere nulla! O Semplicemente essere più magra. Qsto vale allo stesso modo per i chili in eccesso, dovuti alle cure ormonali, o al cortisone per curare qualche patologia o perché semplicemente a uno c’ piac e mangia’!!!”.

Sarah Nile ha poi concluso: “Nssuno vi da il diritto di entrare a gamba tesa nell’anima di un altro essere umano. Abbiate educazione, tatto, sensibilità e soprattutto facitv e caxx vuost’! Se avrà modo e voglia sarà proprio la persona interessata ad aprirsi e raccontare se o qualcosa sta accadendo. Detto qsto, inizio molto lentamente a stare meglio quindi a breve ritornerò ad essere la trafiga di sempre”.