Sabrina Ferilli ha fatto impazzire migliaia di suoi fan nelle scorse ore per una spettacolare foto hot in bikini. Ma non ci sono stati solamente dei complimenti nei confronti dell’attrice 59enne, che ha anche dovuto leggere un commento provocatorio di un utente. Quest’ultimo ha sottolineato un particolare che aveva notato nell’immagine, anche se successivamente è stato smentito categoricamente da un altro fan sempre su Instagram.

Non è un periodo straordinario per Sabrina Ferilli, infatti prima di questa foto hot criticata, c’era stato nei giorni scorsi uno scontro con Vladimir Luxuria. L’amica di Maria De Filippi aveva fatto una stoccata a Vanity Fair sul tema adozione: “Ho provato una prima volta, ma poi mi sono separata. E avrei voluto anche dopo, da single, ma questo è un Paese strano”. E Vladimir aveva risposto: “Non mi spaventa chi cambia opinione quando lo fa per convinzione e non per convenienza: è vero che solo gli stupidi non cambiano mai idea, altrettanto vero è che i furbi lo fanno molto spesso”.

Leggi anche: “Chi vuoi fregare?”. Vladimir Luxuria ha capito tutto, scoppia la guerra con Sabrina Ferilli





Sabrina Ferilli, foto hot in bikini: esplodono anche le critiche

Lei forse credeva di essere solamente apprezzata dai suoi fan, ma l’hater è sempre in agguato e anche stavolta una vip ha dovuto fare i conti con uno spiacevole inconveniente. Sabrina Ferilli è stata davvero quasi da censura, pubblicando una foto super hot in bikini. Anzi, la sua istantanea ha focalizzato l’attenzione praticamente solo sulle sue gambe e sulla parte di sotto del costume, facendo innamorare tantissime persone. Ma subito è spuntato un dettaglio sull’immagine di lei a bordo di uno yacht.

Un utente, forse solamente per ironizzare o per cercare di richiamare una reazione di Sabrina, le ha scritto: “Hai dimenticato di depilarti“. Si vedevano infatti dei peletti intorno al bikini, ma non si trattava della mancata depilazione della 59enne, come fatto notare da un’altra persona: “Ma è l’effetto dello slip del suo costume da bagno”. Silenzio totale da parte dell’attrice e conduttrice, che ha preferito non replicare a quella frase.

Lei nella didascalia aveva semplicemente scritto: “Finché la barca va…”, richiamando la canzone di Orietta Berti. Ma nessuna risposta a coloro che volevano farla innervosire, puntando sulla presunta mancata depilazione.