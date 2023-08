L’intervista rilasciata a Vanity Fair da Sabrina Ferilli farà discutere e non poco. Le reazioni non hanno tardato ad arrivare e, tra queste, c’è anche quella di Vladimir Luxuria. Tanti i temi toccati dall’adozione per due volte fallita alla politica. A proposito della prima dice: “Ho provato una prima volta, ma poi mi sono separata. E avrei voluto anche dopo, da single, ma questo è un Paese strano, tutti possono fare tutto, ma per fare le cose più normali ci sono mille paletti, adottare è difficilissimo”.

“Non solo devi essere sposato, devi anche attraversare tutta una serie di passaggi burocratici, una selezione psichiatrica, gli assistenti sociali, avere soldi… Tutte cose che non fa chi decide di fare dei figli, che non viene esaminato. Le regole vanno rispettate, ma devono essere fatte per il bene, se sono fatte per il male, in questo caso dei bambini, non va bene”.





Poi è passata alla politica tirando in ballo Giorgia Meloni. “È un capo di un governo di destra, e quello è, quello fa. Io sto a sinistra e su tanti temi sono molto distante. Dicono: è preparata. Ma che fosse preparata lo sapevo anche prima. L’errore della sinistra sotto elezioni e stato quello di dire: non votatela perché è fascista, invece di proporre alternative. I sondaggi la danno ancora ben salda, evidentemente la gente è soddisfatta”.

Parole che hanno fatto storcere il naso a Vladimir Luxuria che su Twitter ha scritto: “Non mi spaventa chi cambia opinione quando lo fa per convinzione e non per convenienza: è vero che solo gli stupidi non cambiano mai idea, altrettanto vero è che i furbi lo fanno molto spesso”. Immediata la risposta degli utenti. “Devi leggere bene l’intervista. Non ha detto nulla di destra” ha fatto notare un utente.

Non mi spaventa chi cambia opinione quando lo fa per convinzione e non per convenienza: è vero che solo gli stupidi non cambiano mai idea, altrettanto vero è che i furbi lo fanno molto spesso. #sabrinaferilli — vladimir luxuria (@vladiluxuria) August 17, 2023

“Dove ravvisa la furbizia? In cosa avrebbe cambiato opinione?” si è chiesta un’altra persona nei commenti. Sabrina Ferilli del resto ha precisato come: “sempre ritrovata a sinistra anche quando non ero d’accordo per una montagna di miei pensieri che continuo a credere validi: una nazione che non è solo patria, l’accoglienza che non può essere razzista, il diritto di cittadinanza che deve essere dato a chi nasce e cresce qui. Sono temi tuttavia che non sono interesse di tutti, perché a noi non ci manca di arrivare a fine mese, non ci mancano i soldi per farci curare dal medico privato o per mandare un nipote a una scuola privata”.