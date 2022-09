Incredibile episodio in strada con protagonista il famosissimo cantante italiano. Un utente ha pubblicato un video sul noto social network TikTok e ha immortalato qualcosa di unico. Parliamo di Renato Zero, che ha preso una bella caduta e la persona che stava filmando in quel momento è stato decisamente ‘fortunato’, visto che si è trovato al posto giusto e al momento giusto. Non poteva poi non caricarlo sul web e la sua scelta si è rivelata azzeccata, tenuto conto che il filmato è diventato virale.

La scena è stata ripresa passo dopo passo. Renato Zero inizialmente è sceso dalla sua automobile, dopo averla parcheggiata, e ha iniziato ad attraversare la carreggiata sulle strisce pedonali. La caduta è sopraggiunta poco dopo in maniera improvvisa e inaspettata. Ma coloro che hanno guardato attentamente il video si sono successivamente arrabbiati per il comportamento avuto dall’artista, ritenuto irrispettoso. Andiamo a vedere insieme dunque cosa è capitato in quei frangenti.

Renato Zero, caduta in strada: c’è il video

L’utente TikTok, che si fa chiamare Kikkarello, ha postato dunque il momento esatto in cui Renato Zero è rimasto coinvolto in una caduta in strada. Il video è stato visto da migliaia di persone, che hanno commentato anche negativamente l’accaduto. Il cantante è inciampato, mentre stava salendo sul marciapiede, ed è caduto dopo aver perso l’equilibrio. Un passante, che si trovava lì in quell’istante, lo ha subito aiutato ma la reazione dell’artista non è stata particolarmente gradita da diversi utenti.

Ha preferito comunque rimettersi in piedi, senza essere supportato più di tanto da nessuno e un internauta ha scritto: “Non è stato nemmeno carino con chi lo ha aiutato”. Altri hanno sottolineato: “Il karma”, “Fanno sempre come gli pare, la macchina sulle strisce, così impara”, “Manco ha ringraziato”. Infatti, molti hanno denunciato il fatto che avesse lasciato l’auto sulle strisce pedonali. Vedremo se nelle prossime ore Renato Zero vorrà dire qualcosa in merito, ma comunque non ha avuto nessun problema fisico.

Renato Zero, 71 anni, è uno dei cantanti più popolari e amati in Italia e nel corso della sua carriera musicale ha scritto oltre 500 canzoni. Il suo ultimo album in studio, intitolato Zerosettanta, è del 2020, mentre quest’anno ha dato vita al suo progetto editoriale-discografico, chiamato Atto di fede. In questi giorni è protagonista con alcuni concerti al Circo Massimo di Roma.