“Una delusione enorme”. Raffaella Fico, brutta botta nel privato: “Purtroppo è andata così”

Brutta notizia per Raffaella Fico, che ha annunciato ufficialmente qualcosa di spiacevole che coinvolge la sua vita privata. La showgirl ha deciso di aprirsi ai suoi fan e, come fanno spesso i personaggi famosi, si è sottoposta alle domande degli utenti, che sono state le più disparate. In tanti si sono complimenti con lei per la sua bellezza straordinaria e c’è chi le ha anche chiesto delle foto dei suoi piedi. E lei ha acconsentito a questa richiesta, mostrando quella sua parte del corpo amata da molti.

Ma, tornando alla sua sfera intima, Raffaella Fico ha una grande novità e ha approfittato di questo momento di scambio con i suoi follower per fare chiarezza sulla sua vita privata. L’ex di Mario Balotelli ha comunicato qualcosa di inaspettato, infatti subito dopo l’annuncio tanti altri seguaci hanno iniziato a insistere su questo tema sperando di avere quante più informazioni possibili. Lei ha ammesso di essere rimasta molto male perché molto probabilmente non si attendeva questo epilogo.





Raffaella Fico, annuncio sulla vita privata: “Ho rotto col mio fidanzato”

Un fulmine a ciel sereno si è abbattuto su Raffaella Fico e sulla sua vita privata. Nel corso delle varie domande e risposte, la showgirl mamma di Pia ha ricevuto un quesito inerente il suo fidanzato. Ricorderete infatti che lei aveva iniziato una relazione sentimentale con un imprenditore, di 11 anni più grande di lei, che si era palesato al Grande Fratello Vip mostrandosi più che innamorato. Ma ecco arrivare il colpo di scena, che ha lasciato senza parole migliaia e migliaia di suoi sostenitori.

Il primo utente ha domandato a Raffaella Fico: “Sei sempre più bella, come procede la relazione con il tuo compagno?”. E la risposta a sorpresa è arrivata immediatamente: “A dire il vero l’ho lasciato… Non sono più fidanzata…”. E successivamente c’è chi le ha chiesto: “Come mai ti sei lasciata? Sembrava così innamorato, idem tu”. E l’ex gieffina: “Lasciamo stare… Brutta pagina sentimentale, si è rivelato per me una grande delusione”. E ha poi ribadito con un secco no di non essere impegnata, dopo l’ennesimo quesito in merito.

L’ormai ex fidanzato di Raffaella Fico è Piero Neri, un ricco imprenditore erede di un’azienda mercantile della città di Livorno. Addirittura si era vociferato in passato della possibilità che i due si potessero unire in matrimonio, al termine del GF Vip. Invece la love story è finita nel peggiore dei modi e chissà se lei vorrà aggiungere altro nei prossimi giorni.

“Alfonso, riportami nella Casa”. GF Vip 7, l’appello a Signorini della bellissima e discussa vippona