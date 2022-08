Nuovo nome bomba per il GF Vip 7. In questo caso si tratta praticamente di un’autocandidatura, con Alfonso Signorini che sicuramente avrà appreso di questa proposta di un’ex concorrente. Infatti, la persona in questione ha già preso parte in passato al reality show di Canale 5, ma a quanto pare non le è affatto bastata una sola edizione. Avrebbe piacere a varcare nuovamente la porta rossa e a rimettersi in gioco. Ovviamente la decisione finale spetterà al conduttore Mediaset.

Ma comunque sono veramente in tanti a voler partecipare al GF Vip 7. Alfonso Signorini ha confermato come concorrente in modo ufficiale solamente Giovanni Ciacci, mentre è probabile che, come annunciato dallo stesso presentatore, gli altri nomi possano rimanere segreti fino a quanto inizierà il programma. I telespettatori avrebbero la certezza dei nomi solamente quando dovranno attraversare la passerella, prima di essere ‘reclusi’ nella Casa più spiata d’Italia e iniziare la loro esperienza tv.





GF Vip 7, Alfonso Signorini riceve una proposta da un’ex concorrente

Dunque, un’ex partecipante vorrebbe essere nel cast del GF Vip 7, ma bisognerà vedere come reagirà Alfonso Signorini. Questa possibile concorrente ha ammesso: “Il GF Vip è un’esperienza che rifarei. La Casa più spiata dagli italiani ti mette a dura prova con te stessa, ti scuote interiormente e ti fa riflettere. Ti mette a stretto contatto con i tuoi sentimenti”. Queste dichiarazioni sono state rilasciate al settimanale Vero, dove la donna ha espresso dunque il desiderio di ripetere questa avventura.

Poi al settimanale Vero ha aggiunto, a proposito della sua precedente esperienza al GF Vip: “Lì ho conosciuto persone fantastiche, con alcune di loro ho legato moltissimo e ci sentiamo spesso. Abbiamo deciso che a breve, impegni permettendo, faremo una reunion”. A dire tutto questo è stata Raffaella Fico, la quale si è soffermata anche sugli aspetti amorosi: “Benissimo, va tutto a gonfie vele e sono felice e serena. Isola dei Famosi? Mi ha insegnato l’approccio con la vita vera, esperienza stimolante e bella”.

Raffaella Fico è stata concorrente del GF Vip 6 nel 2021, mentre quest’anno è stata concorrente di Avanti un altro! Pure di sera di Paolo Bonolis. Dal 2015 è conduttrice su 7 Gold della trasmissione Tutti in campo, mentre sempre nel 2021 è stata protagonista su Rai 2 a Games of Games – Gioco Loco. E ora spera di potersi rimettere in carreggiata ritornando nella Casa più spiata d’Italia.

