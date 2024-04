Dal pancione alle bombe in braccio ai rispettivi genitori, poi la foto di papà Andreas Muller a letto con una delle piccole. I ballerini e insegnanti di danza Veronica Peparini e Andreas Muller hanno celebrato un mese dalla nascita delle loro due gemelle, Ginevra e Penelope. La felicità della coppia è alle stelle con l’arrivo delle due bambine che da parte di madre hanno una sorella e un fratello più grandi.

Le piccole Penelope e Ginevra sono nate il 19 marzo. Veronica Peparini ha infatti partorito un mese prima della fine della gravidanza: le piccole stanno bene e dopo qualche giorno in ospedale sono potute tornare a casa con mamma e papà, nonostante la nascita prematura. Nei mesi scorsi, infatti, la coreografa e il ballerino di Amici, avevano raccontato a Silvia Toffanin che la gravidanza stava procedendo con qualche piccola complicazione. Fortunatamente tutto è poi andato per il meglio e le sorelline sono nate il 18 marzo.

“Non va bene un c**”. Andreas Muller, sfogo social un mese dopo la nascita delle figlie





Andreas Muller, la foto con la figlia Ginevra

Andreas Muller, innamoratissimo di Veronica Peparini e da poco genitore, non ha mai nascosto il suo desiderio di diventare papà. Il ballerino, come spiega su Instagram, però, non si aspettava tutte le emozioni forti che sta vivendo in questo periodo. “Non si può spiegare secondo me. Eppure mi piacerebbe proprio raccontare la paternità soprattutto quando si è giovani, è una cosa meravigliosa”.

“Per tanti può sembrare un ostacolo, io invece realizzo ora che solo adesso inizio a sentirmi VIVO in questo mondo così strano. La vita è un tormento. La mia lo è stata tanto e per certi versi continua ad esserlo perché sono un essere umano con tutti i propri conflitti e “problemi”. A loro voglio dare solo il meglio di me”, aveva detto su Instagram dopo la nascita della piccole. E ora che è trascorso un mese dal loro arrivo, Andreas e Veronica hanno voluto pubblicare un video in cui festeggiano il primo mese delle piccole.

Non solo, in serata Andreas Muller ha pubblicato una storia su Instagram in cui mostra com’è diventata la piccola Ginevra. “Io dormo sul letto con papà”, ha scritto lui stesso nelle sue storie, condividendo la foto della gemellina Ginevra che dorme beatamente nel lettone di mamma e papà.