Una notizia bellissima è stata annunciata poche ore fa dal volto di Canale 5. Sarà infatti papà per la prima volta, dopo aver avuto la gioia di unirsi in matrimonio lo scorso mese di giugno. Quindi, il 2023 sarà un anno indimenticabile per lui e sua moglie, che ora hanno anche scoperto che diventeranno ben presto genitori. I due hanno pubblicato la prima ecografia e tra qualche mese potranno finalmente farsi chiamare appunto papà e mamma.

Festa enorme nella famiglia del volto di Canale 5, che sta già ricevendo una miriade di auguri da parte dei suoi fan dopo che ha rivelato che sarà papà. Lo stesso famoso ha infatti sottolineato che l’anno che sta quasi per volgere al termine è stato favoloso per loro. Solo notizie positive e svolte straordinarie, che li hanno resi super felici. Questa è dunque la ciliegina sulla torta su un 2023 che non potranno mai cancellare dalla loro mente.

Il volto di Canale 5 sarà papà per la prima volta

Queste le parole usate dal volto di Canale 5 e dalla sua bellissima coniuge, per annunciare che saranno papà e mamma: “Quest’anno è stato un anno pieno di emozioni… Nei primi giorni di settembre abbiamo ricevuto la notizia più bella della nostra vita. È stata un’esplosione di gioia. Presto saremo in tre e non vediamo l’ora“. Gioia immensa anche di alcuni vip, che hanno cominciato a scrivere messaggi di enorme felicità e gioia.

A diventare padre è il fratello di Mario Balotelli, Enock Barwuah, ex concorrente del Grande Fratello Vip. La mamma è invece Giorgia Migliorati. Entrambi dunque potranno accogliere il primo figlio in assoluto. A commentare con entusiasmo sono stati Andrea Zelletta: “Oooooo, vi voglio bene. Che bella notizia!”, Elisabetta Gregoraci: “Che bello, congratulazioni ragazzi, sono felicissima e vi voglio bene” nonché Matteo Diamante, che ha postato l’emoticon degli occhi innamorati.

Classe 1993, Enock Barwuah è stato anche un calciatore. Nel 2020 ha partecipato al GF Vip e ha successivamente aperto un suo locale, che si chiama Secret Lounge. Alle nozze con Giorgia c’erano anche due ex gieffini Andrea Zelletta e Francesco Oppini. Lei non è famosa nel mondo dello showbiz ma opera nel campo della bellezza, avendo un centro estetico e parrucchiere.