Un super vip ma anche un super papà: è nato il figlio numero 6 e in un periodo speciale, pochi giorni dopo aver festeggiato il suo 57esimo compleanno. “Un altro batuffolo d’amore”, scrive nella didascalia del post che rende noto il lieto evento. Dopo aver annunciato la gravidanza per sbaglio durante una trasmissione telefonica, tanto che si pensava stesse scherzando, il neo papà per la sesta volta ha pubblicato le foto del nuovo arrivato in famiglia. E lo stesso ha fatto la neo mamma, insieme a lui da 25 anni.

“Che fantastico regalo di compleanno, per favore date il benvenuto a Jesse James, un ‘bestione’ di 3 chili e 450 grammi”, ha scritto aggiungendo due cuori a corredo di uno scatto dall’ospedale con la moglie di 49 anni e il piccolo. E ancora. “Un altro batuffolo d’amore si aggiunge alla nostra ‘brigata Ramsay’, che adesso è composta da tre ragazzi e tre ragazze”. Gordon Ramsay, il noto chef britannico e volto della tv è al settimo cielo.

Gordon Ramsay di nuovo papà: è nato il sesto figlio

La moglie Tana ha condiviso sui social le stesse sue immagini e un tenero scatto dell’incontro del figlio Oscar con il fratellino, accompagnati da un cuore e queste parole: “Sono stati 9 mesi snervanti, ma ce l’abbiamo fatta e siamo stati benedetti con questo piccolo fagottino. La famiglia Ramsay è decisamente al completo. Jesse James ti amiamo così tanto”.

Prima della nascita di Jesse James, Gordon Ramsay e la moglie Tana, sposati dal 1996, erano già genitori di 5 figli: la maggiore è una femmina, si chiama Megan e ha 24 anni. Ne hanno 23 i gemelli Jack e Holly, un maschio e una femmina, poi è nata Tilly, 21 anni, e infine il piccolo Oscar, 3 anni. Che da qualche giorno non è più il piccolo di casa visto che è arrivato anche Jesse James.

Allo chef e a sua moglie Tana subito una marea di auguri. “Congratulazioni, vi amiamo tutti”, ha commentato Victoria Beckham, mentre lo chef Jamie Oliver ha aggiunto: “Congratulazioni super mamma!”. Tra i tantissimi messaggi al post, anche quelli del collega Davide Oldani e di Hugh Jackman, che hanno scritto: “Congratulazioni”.