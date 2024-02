Cosa c’è davvero dietro la fine del matrimonio tra Chiara Ferragni e Federico Lucia, in arte Fedez? In base alle ricostruzioni sembrerebbe che la rottura sia dovuta a più cause. Ma sarebbe una la goccia che ha fatto traboccare il vaso: la dichiarazione di Marco Travaglio il 19 febbraio contro l’imprenditrice digitale, ospite a Muschio Selvaggio, il podcast di Fedez dedicato all’attualità. Più che le parole del giornalista, a provocare la furia di Chiara l’atteggiamento remissivo del marito davanti a quell’attacco. Da poco Travaglio è tornato sul caso con un nuovo affondo, stavolta su Fedez. Ma prima di sentire cosa ha detto di nuovo, ricostruiamo cosa è successo.

Travaglio in puntata a Muschio Selvaggio aveva difeso Selvaggia Lucarelli che come tutti sanno spesso si è occupata in maniera critica delle iniziative di beneficenza della Ferragni, poi finite al centro degli scandali noti. Da qui il presunto astio di Fedez nei confronti della Lucarelli: “È la tua fissazione (in riferimento a Selvaggia Lucarelli) perché ha trasformato la tua compagna in Wanna Marchi”, ha detto Travaglio.

Ferragnez, Marco Travaglio rincara la dose. Nuovo affondo dopo Muschio Selvaggio

Il giornalista adesso è tornato sul caso, rispondendo a Luca Sommi nel programma Accordi&Disaccordi. Sentite cosa ha detto: “Se è davvero colpa mia? Non credo che ci si possa separare per così poco, è vero che siamo in un’era di superficialità, ma così superficiali da separarsi e porre fine a un matrimonio con due bambini per una frase”.

Ancora Travaglio: “Io ho detto una cosa che sanno tutti: cioè che lo scoop di Selvaggia Lucarelli sul pandoro di finta beneficienza e sulle uova di sempre di finta beneficienza ha trasformato nell’immaginario collettivo, non in tribunale – non ci sono condanne e non mi sembra materia da processo penale – la ‘Santa Chiara’ in Wanna Marchi. Questo è quello che è successo”.

Travaglio a Fedez “ la Lucarelli è la tua ossessione perchè ha trasformato tua moglie in Wanna Marchi”pic.twitter.com/2usxqTuN7b — Soqquadro 🇵🇸 (@gicarestik2) February 19, 2024

A Travaglio è stato chiesto poi cosa pensa del fatto che Fedez non ha difeso la moglie: “Come mai lui non ha risposto? Lui cosa avrebbe dovuto replicare poveretto? Credo che lo sappia anche lui, magari non va tanto d’accordo con la lingua italiana, ma sui media ci lavora e ci gioca, quindi credo sia consapevole del danno reputazionale, non per colpa di Selvaggia, derivato dalle azioni di Chiara Ferragni, smascherate dalla Lucarelli”:

Travaglio non ha dubbi. E ha concluso così: “Quindi la colpa non è di Selvaggia, ma di Chiara, dell’influencer tra le più popolari al mondo con 30 milioni di follower. E anche su questo vedremo se sono tutti autentici o meno. Sul resto, sulla sfera privata, non voglio fare nessun tipo di commento e nemmeno infierire in un momento così negativo per entrambi. Farei un’oscenità, ci sono dei bambini di mezzo”.