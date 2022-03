Adesso la grande notizia è praticamente quasi ufficiale. Riguarda Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, che pare abbiano preso ormai la decisione più attesa da tutti. La bomba è stata sganciata dal settimanale ‘Diva e Donna’, che ha fornito dettagli davvero succulenti sugli ex gieffini. Non resta che attendere comunicazioni dei diretti interessati, ma ci siamo davvero e assisteremo a qualcosa di davvero meraviglioso. Una gioia enorme per entrambi e per i loro ammiratori.

A proposito di Pierpaolo Pretelli, Mara Venier lo ha indirettamente punzecchiato: “Hai visto che abbiamo gli sgabelli e non più le poltrone? Qualcuno ha detto che dobbiamo svecchiare…”. Il conduttore di ‘Stasera tutto è possibile’, Stefano De Martino, ha subito smorzato “Ma no, non c’è bisogno”, provocando le risatine di Mara Venier, divertita dalle sue stesse provocazioni. Insomma sarà stata pure una battuta quella di Pierpaolo Pretelli, ma deve essergli uscita veramente male.





‘Diva e Donna’ ha dunque anticipato una notizia sensazionale sul futuro di Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. Non stiamo parlando di appuntamenti professionali e quindi di nuovi programmi in cui li vedremo protagonisti, ma di news riguardanti la sfera privata. Infatti, sarebbe ormai stata stabilita la data del loro matrimonio. Ebbene sì, ora non si parla più del fatto se ci saranno o meno le nozze ma solamente quando. E anche quest’ultimo aspetto sembra che abbia una certezza.

Questo quanto svelato su Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi: “Vivono ormai insieme nella nuova casa con il loro cane Prince Valiant, un volpino della Pomerania con il pelo candido e soffice come una nuvola”. E poi la notizia più importante: “Sono pronti per i fiori d’arancio previsti per il prossimo anno. Per loro sarà un 2023 ricco di emozioni”. Quindi, i fan dovranno pazientare solamente un altro po’ e poi potranno vedere i due piccioncini salire all’altare e coronare uno dei sogni più grandi.

Invece Giulia Salemi era stata una profeta, infatti era stata in grado di pronosticare la vincitrice del ‘GF Vip 6’: “A vincere il reality sarà sicuramente una donna. Questo è poco ma sicuro e secondo me Jessica Selassié è una papabile vincitrice. Twitter divide sempre, però ci sono anche altri nomi perché comunque le donne alfa nella Casa non mancano: c’è Soleil e anche Miriana”. Ma come primo nome fatto era stato proprio il suo.

