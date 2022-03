Soleil Sorge, lo ha saputo solo dopo il GF Vip. Continuano a sollevarsi ulteriori confronti a distanza tra gli ormai ex inquilini della casa di Alfonso Signorini. E solo adesso la nota giudice de La Pupa e il Secchione Show, ospite del format Pupa Party con Dayane Mello e Andrea Dianetti alla guida del timone, ha avuto modo di dire la sua su una questione sollevata di recente che tira in ballo anche Jessica e Clarissa Selassié.

Il GF Vip 6 ha chiuso da qualche settimana la gettonatissima porta rossa, eppure il reality show fa ancora discutere non poco. Infatti a termine della corsa, gli ormai ex gieffini pare abbino ancora qualche sassolino da togliere dalle scarpe e così Soleil Sorge ha commentato le parole di Jessica e Clarissa dette nei suoi riguardi.





“Mi è dispiaciuto venire a sapere di alcune frasi poco carine che hanno detto nei miei confronti“, ha ammesso con tono amareggiato il giudice de La Pupa e il Secchione, dove sta continuando a riscuotere successo.

“Va come andava, non è cambiato nulla, con Lulù ci sentiamo ancora, con le altre due non le ho più sentite, da quando è finito il GF Vip non abbiamo avuto più rapporti“, ha aggiunto Soleil: “Ci siamo trovate bene, poi un po’ meno all’interno della casa. Per il resto io con loro non ho mai avuto in realtà grandi problemi, odio chi parla alle spalle, quindi quelle sono state le diatribe che abbiamo avuto”.

Ma nel orso della stessa ospitata, il giudice ha avuto modo di aggiungere qualcosa anche su quanto accaduto di recente con Mila Suarez: “Ti dico la verità non la conoscevo, l’avevo incontrata qualche volta durante cene e eventi a Milano. Come concorrente devo dire che è alquanto piccante. Personalmente deve avere qualche problema nei miei confronti perchè ha subito iniziato a punzecchiarmi, però immagino faccia parte di quello che vuole essere il suo personaggio”.

