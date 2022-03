“Lascia Masterchef”. Antonino Cannavacciuolo, da giorni la voce sul suo addio. E ora, finalmente, parla lo chef

Antonino Cannavacciuolo smentisce la notizia delle ultime ore. I fan del noto chef stellato erano entrati in allarme non appena appreso del suo addio a Masterchef. Antonino Cannavacciolo avrebbe deciso di rompere il silenzio nel corso di un’intervista tenuta in conferenza stampa, per porre rimedio alle voci messe in circolo di recente.

“Io che vado via da Masterchef? Sì l’ho letta anche io ma avete capito malissimo… è una notizia scema. Non ho mai detto una cosa del genere… anzi ho firmato due anni di contratto”, afferma senza girare troppo intorno alla spinosa questione: “Tutte bugie, ho firmato per altri due anni”, aggiunge lo chef.





Non si ferma dunque la sua corsa, anzi, il futuro lavorativo di Antonino sul piccolo schermo sembra prosegure roseo con “Cucine da Incubo”, in onda dal 3 aprile, ogni domenica per sei settimane, alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go.

“Rientrare dopo due anni e mezzo di stop è stato bello – conclude lo chef Cannavacciuolo – Ho aiutato un sacco di persone, molte cose anche per esigenze televisive non si vedono, è un programma ma non è solo tv, c’è tanto dietro … mi mancava l’aiuto umano, non mi mancavano i programmi, avevo proprio voglia di fare questo. Mi fa stare bene”.

Lo chef nel corso della stessa conferenza stampa ha poi sottolienato: “Questa popolarità mi ha dato tantissimo ma anche tolto”, sottolinea con sincertà: “Non sono più la persona che può andare a bere un drink al bar tranquillo. Ho sempre persone addosso, cerco di andare all’estero per godermi la famiglia… certo averne di questi problemi! Il successo mi ha dato forza e potenza di investire, ho 9 attività aperte e i ragazzi che stanno con me vogliono crescere”.

